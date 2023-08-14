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Щоб унеможливити спроби незаконного перетину кордону. В Україні посилюють контроль за виїздом чоловіків

Вікторія Мельник, редакторка сайту 14 Серпня 2023, 18:30
Виїзд чоловіків за кордон
Фото: Державна прикордонна служба України

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