Щоб унеможливити спроби незаконного перетину кордону. В Україні посилюють контроль за виїздом чоловіків

З початку повномасштабного вторгнення РФ з України намагалися незаконно виїхати понад 6 000 чоловіків призовного віку.

Тепер Державна прикордонна служба Україна спільно з Міністерством оборони спільно покращують обмін інформацією та контроль за виїздом чоловіків, аби унеможливити спроби використання підроблених документів та корупційних ризиків під час виїзду громадян за межі України в умовах воєнного стану.

У коментарі УП речник Держприкордонслужби Андрій Демченко пояснив, що саме мається на увазі під спільною роботою ДПСУ та Міноборони.

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За словами Андрія Демченка, задля зменшення ризиків корупції в ТЦК та соціальної підтримки, ДПСУ та Міноборони планують обмінюватися інформацією з баз даних про військовозобов’язаних.

— Між ДПСУ і Міноборони вже певний час триває робота щодо інформаційного обміну між базою даних ДПСУ і Єдиним державним реєстром призовників і військовозобов’язаних, щоб унеможливити спроби незаконного перетину кордону, використовуючи підробні документи.

Зараз для перевірки документів відбувається взаємодія з конкретними ТЦК, які видавали відповідні документи (в телефонному режимі), надалі це можна буде робити практично в режимі онлайн через інформаційний обмін, — пояснив Демченко.

Він додав, що такий обмін здійснюватиметься лише стосовно окремих осіб, ні про яку систематизацію чи об’єднання не йдеться.

Таким чином, коли система буде налагоджена, при перетині кордону представники ДПСУ бачитимуть, чи дійсно ТЦК видавало відповідні документи цій особі.

Які категорії чоловіків можуть виїздити за кордон, ми пояснювали раніше.

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