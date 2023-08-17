Ремонт на польській залізниці восени — чи зміниться розклад руху потягів до України

Залізничні колії між Польщею та Україною — один з найбільш найпопулярніших шляхів українців додому. Та звичний розклад зазнає змін, оскільки, як повідомили в Укрзалізниці, її польські колеги з 8 вересня розпочнуть заплановані ремонтні роботи інфраструктури у Перемишлі.

Це могло б означати скасування всіх рейсів цього напрямку, але спільно з польськими колегами ми мінімізували вплив ремонтних робіт. Втім, тимчасові зміни будуть.

Які будуть зміни у розкладі потягів з Польщі в Україну

З 7 вересня до 6 жовтня будуть скасовані потяги №89/90 Київ — Перемишль та №73/74 Харків — Перемишль.

Натомість з 3 вересня почне курсувати новий потяг №119/120 Київ — Хелм, який стане вже третім щоденним потягом на популярному напрямку.

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Це денний поїзд, який буде вирушати з Києва о 06:28, а прибувати до Хелма о 17:27, тому проходити кордон не доведеться вночі. Крім того, він має зручне стикування з польським поїздом IC 21100 Хелм 18:12 — Варшава Всходня 21:02.

З Хелма цей потяг буде відправлятись о 10:23, а прибувати до Києва о 22:45. Відповідно, на нього можна буде комфортно зробити пересадку з поїзда IC12100 Варшава Всходня 06:05 — Хелм 08:42.

Цей рейс зручний для тих, у кого вильоти з варшавського аеропорту ім. Фредеріка Шопена після 23:00 або рано вранці (Каїр, Острава, Мюнхен, Париж, Франкфурт, Відень).

Також щоп’ятниці та щосуботи, поки триватимуть ремонтні роботи протягом у Польщі, збережеться курсування лише двох поїздів Інтерсіті+:

№705/706 Київ — Перемишль , який вже діє;

, який вже діє; новий №707/708 Київ — Перемишль (відправлення з Києва 22:17, а прибуття у Перемишль 06:23, зворотно з Перемишля об 11:15, прибуття до Києва о 20:41).

7-8, 14-15, 21-22 вересня будуть скасовані потяги: №53/54 Київ — Перемишль, №89/90 Київ — Перемишль, №31/32 Запоріжжя — Перемишль, №35/36 Одеса — Перемишль, №73/74 Харків — Перемишль, №715/716 Київ — Перемишль.

До того ж графік ремонтних робіт зачепить і розклад руху потягів №54 та №36:

№54 Перемишль — Київ буде відправлятись о 13:45 (замість 20:28) та прибуватиме до Києва о 05:34 (замість 09:00).

буде відправлятись о 13:45 (замість 20:28) та прибуватиме до Києва о 05:34 (замість 09:00). №36 Перемишль — Одеса буде відправлятись о 13:45 (замість 20:28) та прибуватиме до Одеси о 08:10 ранку.

Як запевняють в Укрзалізниці, кількість запропонованих місць до Польщі у вересні навіть зросте орієнтовно на 100 завдяки новому рейсу в Хелм. Якщо він виявиться популярним, то його залишать курсувати й після закінчення ремонтних робіт у жовтні.

Нагадуємо, що квитки на польський напрямок продаються наперед, за 20 діб, нова дата відкривається о 08:00 щоранку, окрім Варшави.

— Не шукайте квитки в третіх осіб, вони в рівних умовах доступні всім в офіційному застосунку Укрзалізниці, — наголошують в УЗ.

А щоб не мати проблем, читай, що можна перевозити через кордон — детальні списки дозволеного і забороненого.

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