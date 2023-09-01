Шалений попит та виклики: як минули перші місяці тестування жіночих купе в Укрзалізниці

Укрзалізниця вдруге запровадила жіночі купе два місяці тому. Вперше такий проект був у 2010 році, але він не мав попиту. У 2023 році навпаки — жіночі купе користуються шаленою популярністю, а самі жінки хочуть, щоб їх було більше.

Почалося все з петиції Ольги Ожогіної, яка швидко зібрала понад 25 тис. підписів. Це показало, що жінки хочуть бути у безпеці під час подорожей залізницею. Тож Укрзалізниця зреагувала та ввела жіночі купе.

Пресслужба Укрзалізниці розповіла для LIGA.Life про результати проекту жіночих купе, а також з якими викликами зіштовхнулися. А пасажирки поділилися своїми враженнями від поїздок.

Зараз також дивляться

Який попит на жіночі купе

Речник пасажирського напрямку компанії Олександр Шевченко зазначив, що у 2010 році ці купе не мали попиту, тому цей проект закрили.

Цього року майже 90% квитків у жіночі купе розкуповують заздалегідь. Пасажирки скаржаться, що місць мало й інколи придбати квитки нереально, бо їх швидко розбирають. Зараз жіночі купе є лише у потягах на чотирьох напрямках:

№41/42 Дніпро — Трускавець;

№81/82 Київ — Ужгород;

№75/76 Київ — Кривий Ріг;

№15/16 Харків — Ясіня.

В Укрзалізниці надали кількісні показники попиту на жіночі купе за період із 30 червня до 15 серпня:

у продажі було доступно 7952 квитки;

з них продали 7823 квитки.

Можна зробити висновок, що понад 98% усіх квитків у жіночі купе на доступних напрямках компанії вдається реалізувати. Придбати ці квитки можна лише у застосунку Укрзалізниці.

Читати на тему Суспільний резонанс спрацював! УЗ ухвалила рішення про окремі купе для жінок у потягах Укрзалізниця відповіла на петицію про окремі вагони для жінок.

Чому жінки обирають жіночі купе

У жіночому купе можуть подорожувати жінки, зокрема мами з дітьми до шести років. Пасажирки хочуть почуватися у безпеці, адже неодноразово були випадки нав’язливої поведінки та домагань до з боку чоловіків.

Зараз в Укрзалізниці є так заходи безпеки як камери спостереження у 15% пасажирських вагонів, тривожні кнопки виклику провідника, посилене вибіркове патрулювання, а також запровадили жіночі купе.

Одна із пасажирок Інна розповіла, що подорож у жіночому купе для неї була свідомим вибором. Додає, що квитків у ці купе дійсно мало.

— Із позитивних вражень: моїми сусідками були приємні жінки та дівчата, поїздка пройшла комфортно. З негативного: це були лише декілька купе у загальному вагоні, де провідником був чоловік. Відверто кажучи, я не дуже відчувала себе у безпеці. Так, у купе лише жінки, але поруч у вагоні їдуть і чоловіки. Тому я вважаю, якщо впроваджувати таку послугу, то потрібні цілі жіночі вагони, — зазначає Інна.

Дівчина також зазначила, що ціна квитка у жіноче купе була вищою. Але в Укрзалізниці кажуть, що квитки у жіноче та звичайне купе одного вагона коштують однаково, різниця може бути лише у вагонах, які мають якісні відмінності.

Ще одна пасажирка Анна також розповіла про враження від нової послуги. Вона зізналася, що також була здивована, чому запустили жіночі купе, а не вагони.

— На жаль, у мене був досвід, коли до мене чіплялися у транспорті. Тому я дуже зраділа такому нововведенню. З плюсів: потяг був новий і чистий, з дуже приємною провідницею і без нав’язливого сервісу. У моєму купе були лише жінки. Вони їхали до Києва, а я — до Львова. Тому у Києві до мене підсіли три нові людини — теж жінки. Загалом, дорога пройшла дуже спокійно, я почувалася у безпеці, — зазначила дівчина.

Чому чоловіки купують квитки у жіночі купе

За час функціонування жіночих вагонів були випадки, коли чоловіки також купували ці квитки. Причини були різними: хтось вирішив випробувати систему, хтось — влаштувати своєрідний протест, а хтось придбав квиток у жіноче купе помилково або від безвиході, адже до загальних купе квитків не було.

У такому випадку пасажира мали б пересадити до другого вагона.

Про схожі ситуації з помилковим продажем квитків у жіночі купе пасажирам-чоловікам у Facebook розповів і речник пасажирського напрямку Укрзалізниці Олександр Шевченко. Він повідомив, що перевізник вже знайшов причину таких збоїв та усунув її.

Пресслужба УЗ розповіла, що на етапі впровадження нової послуги викликом став пошук необхідного технологічного рішення.

Його вдалося швидко знайти й наразі компанія продовжує покращувати роботу програмного комплексу, щоб на етапі авторизації у застосунку можна було визначати стать користувачів і давати їм можливість бронювати відповідні місця у поїздах.

Зазначають, коли допрацюють програмне забезпечення, тоді буде можливість поширити проект на інші маршрути.

Укрзалізниця має потяги, які курсують за кордон, зокрема до Польщі. Але зараз курсування цих потягів дещо змінилося. Раніше ми розповідали про зміни у розкладі руху потягів до Польщі.

Фото: Укразлізниця

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.