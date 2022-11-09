Черная пятница: пять лайфхаков для удачных покупок

К Черной пятнице следует готовиться заранее, чтобы к началу распродаж иметь четкий план действий и не поддаваться лишним соблазнам.

Как сделать покупки выгодными и приятными? Воспользоваться простыми и эффективными лайфхаками!

Подготовь список желаний с учетом бюджета

Выясни, какая техника, одежда, аксессуары и бытовые предметы тебе действительно нужны. В период распродаж от скидок и акций будут разбегаться глаза. Скорее всего, захочется все сразу.

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Застрахуй себя от ненужных расходов и составь четкий список в соответствии с финансовыми возможностями.

Мониторь цены заранее

Фокус со скидками у магазинов стар, как мир: накануне распродажи они искусственно поднимают цены, а затем указывают приближенные к реальным, называя это выгодой.

Чтобы не попасть в ловушку фейковых скидок, начинай за месяц просматривать цены на разных площадках. Так ты легко узнаешь, какие магазины честные, а какие нет.

Покупай онлайн

Во-первых, в интернет-магазине можно спокойно посмотреть карты товаров и вывести на экран компьютера сразу несколько позиций для удобного сравнения.

Во-вторых, в Черную пятницу на https://eva.ua/blackfriday/ покупки онлайн становятся еще более выгодными: вещи, которые недоступны офлайн, продаются с огромными скидками.

Не доверяй слепо программам лояльности

Посредством бонусов магазины привлекают к себе больше лояльных и постоянных клиентов. Иногда бонусная программа у магазина действительно выгодная, но не привязывайся к одной сети.

Всегда сравнивай. В другом маркете аналогичная вещь может стоить дешевле без каких-либо бонусов.

Подпишись на рассылки

Регулярные рассылки — это не только спам, а возможность быстро узнать выгодные предложения магазина. В преддверии Черной пятницы они становятся очень актуальными и полезными.

Также обрати внимание на специальные сервисы, которые показывают выгодные предложения сотен торговых площадок. Это существенно сэкономит время на поиски.

Поэтому будь внимателен(-льна) в Черную пятницу.

Если бюджет ограничен, покупай только важные вещи.

Не хватайся за первое “выгодное” предложение.

Сравнивай все и везде. Лучшие цены могут быть рядом.

Используй всевозможные услуги для упрощения интернет-шопинга.

Твой персональный квест ноября — перехитрить маркетологов в Черную пятницу и сделать покупки выгодными, полезными и приятными.

Сейчас стало актуально покупать в первую очередь необходимые вещи. Читай, как выбрать павербанк, чтобы телефон и ноутбук всегда держали заряд.

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