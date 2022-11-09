Чорна п’ятниця: п’ять лайфхаків для вдалих покупок

До Чорної п’ятниці варто готуватися заздалегідь, щоб на початок розпродажу мати чіткий план дій і не піддаватися зайвим спокусам.
Як зробити покупки вигідними й приємними? Скористатися простими та ефективними лайфхаками!
З’ясуй, яка техніка, одяг, аксесуари та предмети побуту тобі дійсно потрібні. У період розпродажів від знижок та акцій розбігатимуться очі. Найімовірніше, захочеться все й одразу.
Застрахуй себе від непотрібних витрат і склади чіткий список відповідно до фінансових можливостей.
Фокус зі знижками у магазинів старий, як світ: напередодні розпродажу вони штучно завищують ціни, а потім вказують наближені до реальних, називаючи це вигодою.
Щоб не потрапити у пастку фейкових знижок, починай за місяць переглядати ціни на різних майданчиках. Так ти легко дізнаєшся, які магазини чесні, а які ні.
По-перше, в інтернет-магазині можна спокійно переглянути картки товарів і вивести на екран комп’ютера відразу кілька позицій для зручного порівняння.
По-друге, у Чорну п’ятницю на https://eva.ua/blackfriday/ покупки онлайн стають ще вигіднішими: речі, які офлайн недоступні, продаються за величезними знижками.
За допомогою бонусів магазини залучають до себе більше лояльних і постійних клієнтів. Іноді бонусна програма у магазину і справді вигідна, але не прив’язуйся до однієї мережі.
Завжди порівнюй. В іншому маркеті така сама річ може коштувати дешевше без будь-яких бонусів.
Регулярні розсилки — це не тільки спам, а можливість швидко дізнатися про вигідні пропозиції магазину. Напередодні Чорної п’ятниці вони стають дуже актуальними та корисними.
Також зверни увагу на спеціальні сервіси, які показують найвигідніші пропозиції сотень торгових майданчиків. Це суттєво заощадить час на пошуки.
Тому, будь уважним(-ою) у Чорну п’ятницю.
Твій персональний квест листопада — перехитрити маркетологів у Чорну п’ятницю і зробити покупки найвигіднішими, найкориснішими й найприємнішими.
Зараз також стало актуально купувати передусім необхідні речі. Читай, як обрати повербанк, щоб телефон і ноутбук завжди тримали заряд.
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