Економія
Партнерський матеріал

Чорна п’ятниця: п’ять лайфхаків для вдалих покупок

Даніела Долотова, редакторка сайту 09 Листопада 2022, 10:00
Чорна п’ятниця: п’ять лайфхаків для вдалих покупок

Більше новин
Проміжні вибори до Конгресу США: перші результати – що відомо
Республіканці перемагають? Чи позначаться результати проміжних виборів у США на Україні
Як підготувати авто до зими
Подбай зараз, щоб не стояти в черзі до СТО потім: як підготувати автомобіль до зими — поради експертки
День української мови та писемності: де слухати національний диктант
Перевірмо знання разом! День української писемності та мови — де слухати диктант єдності
Як Росія впродовж століть намагалась знищувати українців та нашу культуру
Неопалима Купина — моя Україна: як Росія впродовж століть намагалася знищувати українців та нашу культуру
Дивитись більше

Матеріали по темі

Побутова техніка
Дієта для електроприладів: як економно використовувати техніку — від LED-ламп до пралки
Як платити вдвічі менше за електроенергію
Економія — вдвічі! Як не переплачувати за світло та кому варто змінити лічильник
Чорна п'ятниця
Довгоочікувані знижки — коли Чорна п’ятниця 2022 та як купувати речі з користю
Зникає зв'язок що робити
Хтось дивиться YouTube, а хтось не може викликати швидку: від чого треба відмовитися, якщо зникає зв’язок

Відео
0:03:41
Проміжні вибори до Конгресу США: перші результати – що відомо

Республіканці перемагають? Чи позначаться результати проміжних виборів у США на Україні
0:04:32
День української мови та писемності: де слухати національний диктант
Перевірмо знання разом! День української писемності та мови — де слухати диктант єдності
Як Росія впродовж століть намагалась знищувати українців та нашу культуру
Неопалима Купина — моя Україна: як Росія впродовж століть намагалася знищувати українців та нашу культуру
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 9 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:03:01
Історія підприємця з Мощуна
Він досі зберігає ключі та зачиняє двері: історія підприємця з Мощуна, будинок якого зруйнували ворожі ракети
0:03:00
Затока 2023
Курортному сезону 2023 бути! Як відбудовують курортну Затоку на Одещині
0:15:08
ПЦУ
Новації у церкві чи старі звички? Чи готова Україна святкувати Різдво 25 січня
Крим
Вірю, що Крим визволять до кінця літа: Бен Ходжес про успіхи ЗСУ та контрнаступ
0:03:39
Добробат
Добровольці, які вражають своєю відданістю: як працює волонтерський рух Добробат
0:02:54
Обстріли Сумщини: окупанти завдали 200 ударів за добу
200 “прильотів” за добу, люди у розпачі — наслідки обстрілів прикордонної Сумщини
Більше відео
Побутова техніка
Читати далі
Дієта для електроприладів: як економно використовувати техніку — від LED-ламп до пралки

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь