Чорна п’ятниця: п’ять лайфхаків для вдалих покупок

До Чорної п’ятниці варто готуватися заздалегідь, щоб на початок розпродажу мати чіткий план дій і не піддаватися зайвим спокусам.

Як зробити покупки вигідними й приємними? Скористатися простими та ефективними лайфхаками!

Підготуй список бажань з урахуванням бюджету

З’ясуй, яка техніка, одяг, аксесуари та предмети побуту тобі дійсно потрібні. У період розпродажів від знижок та акцій розбігатимуться очі. Найімовірніше, захочеться все й одразу.

Зараз також дивляться

Застрахуй себе від непотрібних витрат і склади чіткий список відповідно до фінансових можливостей.

Монітор ціни заздалегідь

Фокус зі знижками у магазинів старий, як світ: напередодні розпродажу вони штучно завищують ціни, а потім вказують наближені до реальних, називаючи це вигодою.

Щоб не потрапити у пастку фейкових знижок, починай за місяць переглядати ціни на різних майданчиках. Так ти легко дізнаєшся, які магазини чесні, а які ні.

Купуй онлайн

По-перше, в інтернет-магазині можна спокійно переглянути картки товарів і вивести на екран комп’ютера відразу кілька позицій для зручного порівняння.

По-друге, у Чорну п’ятницю на https://eva.ua/blackfriday/ покупки онлайн стають ще вигіднішими: речі, які офлайн недоступні, продаються за величезними знижками.

Не довіряй сліпо програмам лояльності

За допомогою бонусів магазини залучають до себе більше лояльних і постійних клієнтів. Іноді бонусна програма у магазину і справді вигідна, але не прив’язуйся до однієї мережі.

Завжди порівнюй. В іншому маркеті така сама річ може коштувати дешевше без будь-яких бонусів.

Підпишися на розсилки

Регулярні розсилки — це не тільки спам, а можливість швидко дізнатися про вигідні пропозиції магазину. Напередодні Чорної п’ятниці вони стають дуже актуальними та корисними.

Також зверни увагу на спеціальні сервіси, які показують найвигідніші пропозиції сотень торгових майданчиків. Це суттєво заощадить час на пошуки.

Тому, будь уважним(-ою) у Чорну п’ятницю.

Якщо бюджет обмежений, купуй тільки важливі речі.

Не хапайся за першу “вигідну” пропозицію.

Порівнюй все і скрізь. Найкращі ціни можуть бути поруч.

Використовуй усілякі послуги для спрощення інтернет-шопінгу.

Твій персональний квест листопада — перехитрити маркетологів у Чорну п’ятницю і зробити покупки найвигіднішими, найкориснішими й найприємнішими.

Зараз також стало актуально купувати передусім необхідні речі. Читай, як обрати повербанк, щоб телефон і ноутбук завжди тримали заряд.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!