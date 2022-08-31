Выезд за границу, транспортный безвиз и новый учебный год — какие изменения ждут украинцев с 1 сентября 2022 года

Приближается сентябрь. Это означает, что будет много изменений во всех сферах жизни украинцев. Об этом сообщает Суспільне. Какие будут нововведения — рассказываем в материале.
С сентября будет работать новый проект правительства єВідрядження. По нему предприниматели смогут выезжать за границу в рабочую командировку. Максимальный срок — 1 неделя.
Командировочную заявку можно будет подать через Дию. Однако есть некоторые ограничения:
В случае нарушения условий (невозвращения из-за границы) залог в 200 тысяч грн перечислят на нужды Министерства обороны Украины.
Действительные и будущие командировки всех работников предприятия будут отменены.
Поскольку Национальный банк Украины установил новые правила для обменников, с первого сентября обмен валют будет проводиться под присмотром камер наблюдения.
Государственная таможенная служба вводит пилотный проект, который должен сокращать очереди на пропускных пунктах.
Проблему планируют решить путем распределения грузовиков и фур по весу.
Проект продлится до 30 ноября. Транспорт будет двигаться по такой схеме:
В этом году обучение начнется 1 сентября. Школы разделили на онлайн и офлайн. Такие решения принимают областные военные администрации и местные власти по критериям безопасности.
Школы должны иметь укрытие и находиться в относительно безопасном регионе.
Находящиеся за рубежом дети смогут учиться в своих школах онлайн.
Кабинет Министров Украины решил возобновить малую приватизацию. Правила приватизации будут упрощены. Среди изменений:
Последним, но не менее важным новшеством, является установление транспортного безвиза с Молдовой. Украинские перевозчики смогут ездить в Молдову по упрощенной системе.
Теперь разрешения на въезд для регулярных и грузовых перевозок будут не нужны.
Ранее мы рассказывали, какие профессии будут пользоваться спросом в Украине и как не потерять работу сейчас.
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