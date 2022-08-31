Выезд за границу, транспортный безвиз и новый учебный год — какие изменения ждут украинцев с 1 сентября 2022 года

Приближается сентябрь. Это означает, что будет много изменений во всех сферах жизни украинцев. Об этом сообщает Суспільне. Какие будут нововведения — рассказываем в материале.

Выезд за границу мужчинам в сентябре

С сентября будет работать новый проект правительства єВідрядження. По нему предприниматели смогут выезжать за границу в рабочую командировку. Максимальный срок — 1 неделя.

Командировочную заявку можно будет подать через Дию. Однако есть некоторые ограничения:

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Компания может отправить не более 10% персонала и не более десяти человек.

Предприниматель должен подать налоговую отчетность, не иметь задолженности по Единому взносу на государственное социальное страхование.

Внести гарантированный залог — платеж в 200 тысяч грн в Ощадбанк на специальный счет (деньги вернут по возвращении работника в Украину).

Предприниматель должен иметь более 10 сотрудников.

Средняя зарплата фирмы должна быть не менее 20 тысяч грн.

В случае нарушения условий (невозвращения из-за границы) залог в 200 тысяч грн перечислят на нужды Министерства обороны Украины.

Действительные и будущие командировки всех работников предприятия будут отменены.

Изменения в обменниках валют

Поскольку Национальный банк Украины установил новые правила для обменников, с первого сентября обмен валют будет проводиться под присмотром камер наблюдения.

Сокращение очередей на пунктах пропуска

Государственная таможенная служба вводит пилотный проект, который должен сокращать очереди на пропускных пунктах.

Проблему планируют решить путем распределения грузовиков и фур по весу.

Проект продлится до 30 ноября. Транспорт будет двигаться по такой схеме:

Транспортные средства массой до 7,5 тонн будут пропускаться через пункты: Устилуг-Зосин, Грушев-Будомеж, Смельница-Кросценко, Угринов-Долгобычев.

Грузовики и фуры свыше 7,5 тонн будут ездить через пункты пропуска: Рава-Русская-Хребенное, Краковец-Корчова, Шегини-Медика, Ягодин-Дорогуск.

Учебный год 2022 в Украине

В этом году обучение начнется 1 сентября. Школы разделили на онлайн и офлайн. Такие решения принимают областные военные администрации и местные власти по критериям безопасности.

Школы должны иметь укрытие и находиться в относительно безопасном регионе.

Находящиеся за рубежом дети смогут учиться в своих школах онлайн.

Малая приватизация возобновляется

Кабинет Министров Украины решил возобновить малую приватизацию. Правила приватизации будут упрощены. Среди изменений:

Сокращение срока проведения повторных аукционов, процесса передачи имущества победителю: от объявления до заключения договора будет проходить не более двух месяцев. Объекты будут приватизироваться сразу с необходимыми документами — новым владельцам будут передавать разрешения и лицензии. Раньше им нужно было повторно оформлять эти же документы после приватизации.

Транспортный безвиз Украина — Молдова

Последним, но не менее важным новшеством, является установление транспортного безвиза с Молдовой. Украинские перевозчики смогут ездить в Молдову по упрощенной системе.

Теперь разрешения на въезд для регулярных и грузовых перевозок будут не нужны.

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