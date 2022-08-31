Виїзд за кордон, транспортний безвіз та новий навчальний рік — які зміни чекають на українців з 1 вересня 2022 року

Наближається вересень. Це означає, що буде багато змін у всіх сферах життя українців. Про це повідомляє Суспільне. Які будуть нововведення — розповідаємо в матеріалі.

Виїзд за кордон чоловікам у вересні

З вересня працюватиме новий проект уряду єВідрядження. За ним підприємці зможуть виїздити за кордон у робоче відрядження. Максимальний термін — 1 тиждень.

Заявку на відрядження можна буде подати через Дію. Проте є певні обмеження:

Компанія не може відправити більш ніж 10% персоналу і не більше десяти людей.

Підприємець має подати податкову звітність, не мати заборгованості з Єдиного внеску на державне соціальне страхування.

Внести гарантовану заставу — платіж у 200 тисяч грн в Ощадбанку на спеціальний рахунок (гроші повернуть після повернення робітника в Україну).

Підприємець повинен мати понад 10 працівників.

Середня зарплата фірми має бути не менше 20 тисяч грн.

У разі порушення умов (неповернення з-за кордону), заставу в 200 тисяч грн перерахують на потреби Міністерства оборони України.

Дійсні та майбутні відрядження всіх працівників підприємства будуть скасовані.

Зміни в обмінниках валют

Через те, що Національний банк України встановив нові правила для обмінників, з першого вересня обмін валют проводитиметься під відеонаглядом камер спостереження.

Скорочення черг на пунктах пропуску

Державна митна служба впроваджує пілотний проект, який має скорочувати черги на пропускних пунктах. Проблему планують вирішити шляхом розподілу вантажівок та фур за вагою.

Проект триватиме до 30 листопада. Транспорт рухатиметься за такою схемою:

Транспортні засоби масою до 7,5 тонн пропускатимуть через пункти: Устилуг-Зосин, Грушів-Будомеж, Смільниця-Кросценко, Угринів-Долгобичув.

Вантажівки та фури понад 7,5 тонн їздитимуть через пункти пропуску: Рава-Руська-Хребенне, Краківець-Корчова, Шегині-Медика, Ягодин-Дорогуск.

Навчальний рік 2022 в Україні

Цьогоріч навчання розпочнеться 1 вересня. Школи розділили на онлайн і офлайн. Такі рішення приймають обласні військові адміністрації та місцева влада за критеріями безпеки.

Школи повинні мати укриття та знаходитись у відносно безпечному регіоні.

Діти, які перебувають за кордоном, зможуть навчатися в своїх школах онлайн.

Мала приватизація відновлюється

Кабінет Міністрів України вирішив відновити малу приватизацію. Правила приватизації будуть спрощеними. Серед змін:

Скорочення терміну проведення повторних аукціонів, процес передачі майна переможцю: від оголошення до підписання договору проходитиме не більше двох місяців. Об’єкти будуть приватизовуватися одразу з необхідними документами — новим власникам передаватимуть дозволи та ліцензії. Раніше їм потрібно було повторно оформлювати ці ж документи після приватизації.

Транспортний безвіз Україна — Молдова

Останнім, але не менш важливим нововведенням, є встановлення транспортного безвізу з Молдовою. Українські перевізники зможуть їздити в Молдову за спрощеною системою.

Відтепер дозволи на в’їзд для регулярних та вантажних перевезень будуть непотрібними.

Раніше ми розповідали, які професії матимуть попит в Україні та як не втратити роботу зараз.

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