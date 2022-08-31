Виїзд за кордон, транспортний безвіз та новий навчальний рік — які зміни чекають на українців з 1 вересня 2022 року

Наближається вересень. Це означає, що буде багато змін у всіх сферах життя українців. Про це повідомляє Суспільне. Які будуть нововведення — розповідаємо в матеріалі.
З вересня працюватиме новий проект уряду єВідрядження. За ним підприємці зможуть виїздити за кордон у робоче відрядження. Максимальний термін — 1 тиждень.
Заявку на відрядження можна буде подати через Дію. Проте є певні обмеження:
У разі порушення умов (неповернення з-за кордону), заставу в 200 тисяч грн перерахують на потреби Міністерства оборони України.
Дійсні та майбутні відрядження всіх працівників підприємства будуть скасовані.
Через те, що Національний банк України встановив нові правила для обмінників, з першого вересня обмін валют проводитиметься під відеонаглядом камер спостереження.
Державна митна служба впроваджує пілотний проект, який має скорочувати черги на пропускних пунктах. Проблему планують вирішити шляхом розподілу вантажівок та фур за вагою.
Проект триватиме до 30 листопада. Транспорт рухатиметься за такою схемою:
Цьогоріч навчання розпочнеться 1 вересня. Школи розділили на онлайн і офлайн. Такі рішення приймають обласні військові адміністрації та місцева влада за критеріями безпеки.
Школи повинні мати укриття та знаходитись у відносно безпечному регіоні.
Діти, які перебувають за кордоном, зможуть навчатися в своїх школах онлайн.
Кабінет Міністрів України вирішив відновити малу приватизацію. Правила приватизації будуть спрощеними. Серед змін:
Останнім, але не менш важливим нововведенням, є встановлення транспортного безвізу з Молдовою. Українські перевізники зможуть їздити в Молдову за спрощеною системою.
Відтепер дозволи на в’їзд для регулярних та вантажних перевезень будуть непотрібними.
Раніше ми розповідали, які професії матимуть попит в Україні та як не втратити роботу зараз.
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