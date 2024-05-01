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Технологический скачок украинской дипломатии: что известно о консульской ИИ-представительнице МИД Украины

Даниэла Долотова, журналист сайта 01 мая 2024, 17:00
МИД

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