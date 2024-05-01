Технологический скачок украинской дипломатии: что известно о консульской ИИ-представительнице МИД Украины

Украина уже давно начала внедрять передовые технологии, в том числе и на государственном уровне. И помехой не стала даже полномасштабная война. Продолжает развиваться не только государство в смартфоне, но и разные ведомства, в частности, МИД Украины.

Сегодня, 1 мая, в Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что впервые в истории представительницей МИД по консульским вопросам станет цифровое лицо Виктория Ши. Именно она теперь будет официально комментировать консульскую информацию для СМИ.

Представительница была создана командой ГО The Game Changers при содействии ГО Nazovni Tech с использованием технологий искусственного интеллекта. Прототипом стал реальный человек — Розали Номбре. Украинская певица и инфлюэнсер согласилась принять участие в проекте pro bono (добровольно и бесплатно, — ред.).

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Фото Розали было снято и оцифровано, после чего и появилась Виктория Ши, считающаяся другим лицом, и только она может выступать с официальными комментариями от имени консульской службы МИД.

Мое имя символизирует нашу главную цель — победу Украины, а фамилию — искусственный интеллект, который меня создал, — заявила представитель МИД по консульским вопросам Виктория Ши.

Работа Виктории Ши будет заключаться в том, чтобы доносить до общественности оперативную и проверенную информацию, в том числе новости о работе консулов по защите прав и интересов граждан Украины за рубежом.

Также, цифровая представительница будет комментировать инциденты или чрезвычайные ситуации, которые остаются под юрисдикцией консульской службы. Их можно увидеть на официальных ресурсах МИД Украины.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, работа Виктории поможет сэкономить время и ресурсы ведомства.

Реальные дипломаты смогут быть более эффективными и фокусироваться на других задачах по оказанию помощи гражданам.

Также Дмитрий Кулеба говорит, что использование новых технологий это требование военного времени, поскольку для достижения необходимых для Украины результатов нужно ускорять все процессы у государства и быть на шаг впереди.

Поэтому создание цифровой консульской представительницы стало частью стратегии системного внедрения передовых технологий с использованием ИИ.

Украинская дипломатия сейчас усиливает свои способности и совершает технологический скачок, которого до сих пор не совершила ни одна дипломатическая служба в мире.

Для предотвращения создания цифровых подделок министерство на каждом оригинальном видео будет размещать QR-код, который будет вести на текстовую версию комментария МИД на официальной странице. Если же его не будет или он будет вести на другой ресурс, видео будет считаться недостоверным.

Заменит ли Виктория Ши спикера МИД

В МИДе уверяют, что Виктория Ши не заменит спикера ведомства. После увольнения Олега Николенко с соответствующей должности, на нее был проведен конкурс. Выбранный кандидат уже проходит все необходимые спецпроверки.

Также ранее глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал о приоритетах, работа над которыми является ключевой для Министерства иностранных дел и украинских посольств. Читай по ссылке.

Фото: МИД Украины

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