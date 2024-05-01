Технологічний стрибок української дипломатії: що відомо про консульську ШІ-представницю МЗС України

Україна вже давно почала впроваджувати передові технології, зокрема й на державному рівні. І перешкодою не стала навіть повномасштабна війна. Продовжує розвиватися не лише держава в смартфоні, але й різні відомства, зокрема МЗС України.

Сьогодні, 1 травня, у Міністерстві закордонних справ України повідомили, що вперше в історії представницею МЗС з консульських питань стане цифрова особа Вікторія Ші. Саме вона тепер буде офіційно коментувати консульську інформацію для ЗМІ.

Представницю було створено командою ГО The Game Changers за сприяння ГО Nazovni Tech з використанням технологій штучного інтелекту. Прототипом стала реальна людина — Розалі Номбре. Українська співачка та інфлюенсерка погодилася взяти участь у проекті pro bono (добровільно і безкоштовно, — ред.).

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Фото Розалі було відзнято та оцифровано, після чого й з’явилась Вікторія Ші, яка вважається іншою особою, і лише вона може виступати з офіційними коментарями від імені консульської служби МЗС.

Моє імʼя символізує нашу головну мету — перемогу України, а прізвище — штучний інтелект, який мене створив, — заявила представниця МЗС з консульських питань Вікторія Ші.

Робота Вікторії Ші полягатиме в тому, щоб доносити до громадськості оперативну та перевірену інформацію, зокрема й новини про роботу консулів із захисту прав та інтересів громадян України за кордоном.

Також цифрова представниця буде коментувати інциденти чи надзвичайні ситуації, які лишаються під юрисдикцією консульської служби. Їх можна буде побачити на офіційних ресурсах МЗС України.

За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, робота Вікторії допоможе зекономити час та ресурси відомства.

Реальні дипломати зможуть бути більш ефективними та фокусуватися на інших завданнях із надання допомоги громадянам.

Також Дмитро Кулеба говорить, що використання нових технологій — це вимога воєнного часу, оскільки для досягнення необхідних для України результатів потрібно прискорювати усі процеси в державі та бути на крок попереду.

Тому створення цифрової консульської представниці стало частиною стратегії з системного впровадження передових технологій з використанням ШІ.

Українська дипломатія зараз посилює свої спроможності та робить технологічний стрибок, якого досі не зробила жодна дипломатична служба у світі.

Для того, щоб запобігти створенню цифрових підробок, міністерство на кожному оригінальному відео буде розміщувати QR-код, який вестиме на текстову версію коментаря МЗС на офіційній сторінці. Якщо ж його не буде чи він вестиме на інший ресурс, відео буде вважатися недостовірним.

Чи замінить Вікторія Ші речника МЗС

У МЗС запевняють, що Вікторія Ші не замінить речника відомства. Після звільнення Олега Ніколенка з відповідної посади, на неї було проведено конкурс. Обраний кандидат вже проходить всі необхідні спецперевірки.

Також раніше глава МЗС Дмитро Кулеба розповів про пріоритети, робота над якими є ключовою для Міністерства закордонних справ та українських посольств. Читай за посиланням.

Фото: МЗС України

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