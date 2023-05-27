Родительство

Белки, кальций или молочные продукты? Что можно есть перед родами и в течение последнего триместра беременности

Виктория Мельник, редактор сайта 27 мая 2023, 16:00
Что можно есть перед родами
Фото: Pexels

Больше новостей
Как подготовить ребенка к лагерю
Подготовь морально. Первый отдых без родителей — о чем стоит поговорить с ребенком перед поездкой в лагерь
Що таке деструктивні стосунки та як їх розпізнати
Что такое деструктивные отношения? Рассказываем, какие они бывают и как распознать
чистка обличчя
Как ухаживать за кожей после чистки лица: ошибки и рекомендации от косметолога
правила поведінки
Без громких звуков и резких действий: как изменились правила поведения в общественных местах во время войны
Смотреть больше

Материалы по теме

Чому фільми знімають стрес та які жанри обрати
Снимают стресс и дарят настроение: какие фильмы выбрать, чтобы избавиться от угнетенного состояния
Адреналінова залежність: чому люди хочуть відчувати страх та небезпеку
Любители “острых” ощущений? Что такое адреналиновая зависимость и почему люди готовы даже рискнуть жизнью
Міфи про роздільне харчування - пояснює дієтолог
Действительно ли смешивать белки с жирами — грех? Диетолог развеял мифы о раздельном питании
Чому в спеку підвищується тиск: як його знизити
Вместе с температурой на улице повышается и давление? Как его снизить и почему так происходит

Видео
0:04:55
трирічна Надійка

Наша маленькая украиночка: как трехлетняя Надя собирает не только просмотры на видео, но и средства для ВСУ
карта бойових дій
Невыполнения приказов командиров и дезертирство россиян: карта боевых действий в Украине 27 мая в режиме онлайн
Безпека побудови Запорізької АЕС: конструкція реакторів
Безопасность конструкции энергоблоков и последствия возможной аварии — учёная о постройке Запорожской АЭС и новые данные ГУР
0:05:14
Харківський фізико-технічний інститут: наслідки обстрілів росіян
В шаге от катастрофы: как оккупанты обстреливают уникальную ядерную установку в Харькове
0:04:45
Наталія Борис
Оккупанты закрыли ее в СИЗО, потому что отказалась сотрудничать! История непокоренного директора из Луганской области
0:04:11
Артем Редванський: історія викладача англійської про початок повномасштабної війни
Война застала посреди ночи в поезде! История молодого преподавателя английского о родном городе и обучении переселенцев
0:05:36
recovery
Фронт реабилитации набирает силу! Центр RECOVERY взялся ставить бойцов на ноги
0:03:13
сезон полуниці
(Не) за все деньги мира. Сезон клубники близится к пику
Карта бойових дій в Україні
Оккупанты продолжают создавать иллюзию контроля: карта боевых действий в Украине 26 мая в режиме онлайн
0:02:55
Павербанк
Обычные винницкие студенты поддерживают ВСУ дизайнерскими павербанками — как они выглядят
Больше видео
Що таке деструктивні стосунки та як їх розпізнати
Читать дальше
Что такое деструктивные отношения? Рассказываем, какие они бывают и как распознать
Чому фільми знімають стрес та які жанри обрати
Читать дальше
Снимают стресс и дарят настроение: какие фильмы выбрать, чтобы избавиться от угнетенного состояния

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь