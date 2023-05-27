Белки, кальций или молочные продукты? Что можно есть перед родами и в течение последнего триместра беременности

Рождение ребенка — сложный процесс, к которому родители должны тщательно готовиться. Особая нагрузка ложится на будущую маму, которая не только вынашивает плод, но и рожает и кормит грудью после родов.

Следует обратить особое внимание на питание перед родами. Что можно есть перед родами — разбираем в материале.

Что можно есть перед родами

Конечно, все зависит от индивидуальности организма женщины и развития её плода. Ключевые рекомендации может давать только врач, наблюдающий твою беременность.

Чаще всего в течение всего периода беременности женщинам советуют отказаться от вредной, жареной пищи, консервантов, красителей и газированных напитков.

Но последний триместр беременности самый важный, ведь именно тогда ребенок получает больше всего микроэлементов от мамы.

Диета для беременных на последнем месяце не должна быть жесткой, однако следует внимательно относиться к собственным ощущениям после каждого приема пищи.

Что есть за месяц до родов

Конечно, точная дата родов, прогнозируемая врачами, часто не совпадает с фактическим рождением ребенка. Однако около месяца до родов следует выбирать пищу, которая легко и быстро усваивается.

Из рациона лучше убрать или ограничить мясо, яйца, молоко, масло, рыбу.

Но можно перед родами есть кефир, ряженку, сметану, натуральные йогурты, сваренные на воде крупы, запеченные овощи, свежевыжатые соки и минеральную воду.

Относительно чаев, особенно травяных, следует дополнительно уточнять у врача. Также обрати внимание на уменьшение употребления продуктов, богатых кальцием: кости матери и ребенка станут крепче от них, а это может осложнить процесс родов.

Что есть за две недели до родов

Врачи советуют за несколько недель до долгожданного события не употреблять кашу и сдобные изделия, а питаться только растительной пищей и кисломолочными продуктами. За неделю до родов лучше исключить из рациона и кисломолочные продукты.

Такая пища быстро переваривается и не делает дополнительную нагрузку на кишечник.

Также помни о дробном питании беременных: питайся пять или шесть раз в день малыми порциями.

Что можно есть перед родами

Если есть желание, можно съесть что-нибудь легкое, или выпить стакан негазированной воды. Однако при сильных схватках лучше вообще воздержаться от еды, потому что во время самого процесса рождения ребенка у тебя может появиться тошнота.

Питание также влияет и на процесс схваток. Кстати, как отличить настоящие схватки от “тренировочных”, мы писали в нашем другом материале.

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