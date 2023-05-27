Білки, кальцій чи молочні продукти? Що можна їсти перед пологами та протягом останнього триместру вагітності

Народження дитини — складний процес, до якого батьки повинні старанно готуватися. Особливе навантаження лягає на майбутню маму, яка не тільки виношує плід, а й народжує та годує грудьми після пологів. Варто звернути особливу увагу на харчування перед пологами. Що можна їсти перед пологами — розбираємо у матеріалі.

Що можна їсти перед пологами

Звісно, все залежить від індивідуальності організму жінки та розвитку її плоду. Ключові рекомендації може давати лише лікар, який спостерігає твою вагітність.

Найчастіше протягом усього періоду вагітності жінкам радять відмовитися від шкідливої, смаженої їжі, консервантів, барвників та газованих напоїв.

Та останній триместр вагітності є найважливішим, адже саме тоді дитина отримує найбільше мікроелементів від мами.

Дієта для вагітних на останньому місяці не має бути жорсткою, однак варто уважно ставитися до власних відчуттів після кожного приймання їжі.

Що їсти за місяць до пологів

Звісно, точна дата пологів, яку прогнозують лікарі, часто не збігається з фактичним народженням дитини. Однак близько за місяць до пологів варто обирати їжу, яка легко та швидко засвоюється.

З раціону краще прибрати або обмежити м’ясо, яйця, молоко, масло, рибу.

Але можна перед пологами їсти кефір, ряжанку, сметану, натуральні йогурти, зварені на воді крупи, запечені овочі, свіжі соки та мінеральну воду.

Стосовно чаїв, особливо трав’яних, варто додатково уточнювати в лікаря. Також зверни увагу на зменшення вживання продуктів, багатих на кальцій: кістки матері та дитини стануть міцнішими від них, а це може ускладнити процес пологів.

Що їсти за два тижні до пологів

Лікарі радять за кілька тижнів до довгоочікуваної події не вживати кашу та здобні вироби, а харчуватися лише рослинною їжею та кисломолочними продуктами. За тиждень до пологів краще виключити з раціону й кисломолочні продукти.

Така їжа швидко перетравлюється та не робить додаткове навантаження на кишківник.

Також пам’ятай про дробове харчування вагітних: харчуйся п’ять або шість разів на день малими порціями.

Що можна їсти перед пологами

Якщо є бажання, можна з’їсти щось легке, або випити склянку негазованої води. Однак при сильних переймах краще взагалі утриматися від їжі, бо під час самого процесу народження дитини у тебе може з’явитися нудота.

Харчування також впливає й на процес переймів. До речі, як відрізнити справжні перейми від “тренувальних”, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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