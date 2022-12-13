Сможешь выехать за границу? Что дает снятие с воинского учета во время военного положения

Военные реалии заставили украинцев корректировать свою жизнь. Теперь все совершеннолетние мужчины не могут выехать за границу. Исключение возможно только при наличии особых документов или для определенной категории мужчин.

При постановке на военный учет нужно пройти медкомиссию, которая определяет пригодность или непригодность человека для военного дела. Но что значит “снят с воинского учета” во время военного положения, объясняем в материале.

Важно понимать, что заключение о непригодности к военной службе может дать только военно-врачебная комиссия.

Что означает “снят с воинского учета”

Подробный перечень тех лиц, которые могут покидать Украину во время военного положения, определен в статье 23 закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации.

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Под мобилизацию не подлежат лица, не пригодные к воинской службе по состоянию здоровья, или полностью непригодные лица с исключением из военного учета.

То есть “снят с воинского учета” означает, что человек полностью непригоден к службе и не подлежит мобилизации.

Но если непригодность призывника была определена еще до 24 февраля, то сейчас призывника могут вызвать к ВЛК для повторного осмотра. Именно в комиссии определяют, пригодный(-а) военнообязанный(-ая) для службы в армии или нет.

Если на медкомиссии решат, что человек может проходить службу в военных комиссариатах, учреждениях, организациях, учебных заведениях, то его мобилизуют.

То есть человека не заберут в зону активных боевых действий, а признают ограниченно пригодным.

Если состояние здоровья сочтут неудовлетворительным, то мобилизация не произойдет.

Недавно Правительство ввело в действие еще несколько правил по пересечению границы для мужчин. Читай, что изменилось в правилах выезда за границу во время войны.

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