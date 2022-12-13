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Сможешь выехать за границу? Что дает снятие с воинского учета во время военного положения

Виктория Мельник, редактор сайта 13 декабря 2022, 22:00
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