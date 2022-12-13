Зможеш виїхати за кордон? Що дає зняття з військового обліку під час воєнного стану

Воєнні реалії змусили українців корегувати власне життя. Тепер усі повнолітні чоловіки не можуть виїхати за кордон. Виняток можливий лише за наявності особливих документів чи для певної категорії чоловіків.

Під час постановки на військовий облік потрібно пройти медкомісію, яка визначає придатність або непридатність людини для військової справи. Але що означає “знятий з військового обліку під час воєнного стану” — пояснюємо у матеріалі.

Важливо розуміти, що висновок про непридатність до військової служби може робити лише військово-лікарська комісія.

Що означає “виключений з військового обліку”

Детальний перелік тих осіб, хто може покидати Україну під час воєнного стану, визначено в статті 23 закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

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Під мобілізацію не підлягають особи, які не придатні до військової служби за станом здоров’я, або повністю непридатні особи з виключенням з військового обліку.

Загалом “знятий з військового обліку” означає, що людина повністю непридатна до служби та не підлягає мобілізації.

Але якщо непридатність призовника була визначена ще до 24 лютого, то зараз призовника можуть викликати до ВЛК для повторного огляду. Саме у комісії визначають, чи придатний(-а) військовозобов’язаний(-а) для служби в армії.

Якщо на медкомісії вирішать, що людина може проходити службу у військових комісаріатах, установах, організаціях, навчальних закладах, то її мобілізують.

Тобто людину не заберуть у зону активних бойових дій, а визнають обмежено придатною.

Якщо стан здоров’я визнають незадовільним, то мобілізація не відбудеться.

Нещодавно Уряд ввів у дію ще кілька правил стосовно перетину кордону для чоловіків. Читай, що змінилося в правилах виїзду за кордон під час війни.

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