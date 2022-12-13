Зможеш виїхати за кордон? Що дає зняття з військового обліку під час воєнного стану

Вікторія Мельник, редакторка сайту 13 Грудня 2022, 22:00
зняття з військового обліку
Фото: Unsplash

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