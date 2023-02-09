Прощаемся с оковами прошлого: в Киеве снесли памятник Ватутину

В новую эпоху становления украинское общество входит совсем другим: без советского “наследия” и памятников российским фигурам на наших улицах. Дерусификация нашей страны продолжается и теперь набирает новые обороты!
В КГГА сообщили о сносе памятника Ватутину в столице. Памятник советскому военачальнику генералу Николаю Ватутину находился в Мариинском парке.
Также вчера был демонтирован памятник летчику Валерию Чкалову. Оба постамента перенесут в Музей авиации.
Также вчера был демонтирован памятник летчику Валерию Чкалову. Оба постамента перенесут в Музей авиации.
Над демонтажем работали десять специалистов и два вида крупногабаритной техники. Демонтаж памятника провел Департамент городского благоустройства КГГА.
Напомним, что месяц назад одесситы распрощались с памятником Екатерины II и ее приспешников. Как это было — можешь посмотреть в другом материале.
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