У нову епоху становлення українське суспільство входить вже геть іншим: без радянського “спадку” та пам’ятників російським постатям на наших вулицях. Дерусифікація нашої країни триває й тепер набирає нових обертів!

У КМДА повідомили про знесення пам’ятника Ватутіну у столиці. Пам’ятник радянському воєначальнику генералу Миколі Ватутіну був розміщений у Маріїнському парку.

Також учора демонтували пам’ятник льотчику Валерію Чкалову. Обидва постаменти перенесуть до Музею авіації.

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Над демонтажем працювали десять фахівців та два види великогабаритної техніки. Демонтаж пам’ятника здійснив Департамент міського благоустрою КМДА.

Прощаємося з кайданами минулого: у Києві знесли пам’ятник Ватутіну / 5 Фотографій

Читати на тему Київ набереться сили від своєї історії та сучасності — як проходить дерусифікація столичних вулиць До 19 червня в мобільному застосунку Київ цифровий триватиме рейтингове голосування за перейменування вулиць столиці.

Нагадаємо, що місяць тому одесити розпрощалися з пам’ятником Катерини II та її посіпак. Як це було — можеш переглянути в іншому матеріалі.

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