А это неопасно? Дія станет продуктом с открытым кодом — что это значит

Пока одни страны продолжают тестировать возможности искусственного интеллекта, Украина предлагает нечто более интересное — создать собственное цифровое государство. Поэтому теперь Дія станет продуктом с открытым кодом.

Что означает введение политики открытого кода в приложении Дія

Как сообщает Минцифры, благодаря политике открытого кода, разработчики из других стран смогут использовать наработки команды Дії и на основе украинского приложения создавать собственные продукты.

Иностранные коллеги увидят, какие качественные государственные продукты мы создаем.

Кроме того, политики открытого кода пригодятся и украинцам. Это позволит каждому убедиться в прозрачности приложения, а также оценить логику его работы и по желанию предложить изменения и способы совершенствования Дії.

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Что будет с личными данными украинцев

В Минцифре успокаивают: кто-либо не сможет получить доступ к персональным данным украинцев — они будут оставаться в полной безопасности.

Вместо этого будет создано пространство без доступа к реестрам, в котором будет имитация получения информации. То есть будет открыта только условно схема, по которой работает приложение, а не его информационное наполнение.

Помните, мы заботимся о ваших данных, поэтому безопасность — наш первый приоритет. Открываем код, чтобы сделать наше Дію еще более удобной и популярной во всем мире.

Кроме того, большинство разработчиков в мире наиболее популярных приложений используют открытые данные для того, чтобы развить и масштабировать свой продукт. Поэтому украинские творцы надеются на усовершенствование своего.

Но иногда наиболее необходимые услуги в приложении дают сбой. Читай, что делать, когда Дія. Підпис не работает, и какие могут быть причины.

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