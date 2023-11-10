Дія.Підпис не работает: что делать и какие могут быть причины

Достаточно простая, но одновременно полезная функция Дія.Підпис иногда становится практически незаменимой. А когда появляются проблемы в ее применении, не всегда понимаешь, что делать дальше и почему Дія.Підпис не работает. Поэтому Вікна-новини пообщались со службой поддержки Дії, чтобы узнать ответы на все вопросы.
Существует много причин, почему функция может не работать. Сначала нужно обратить внимание, совпадают ли образ лица и фото с ID-карты, биометрического загранпаспорта, загранпаспорта 2015 года или вида на жительство. Они должны быть одинаковыми, чтобы Дія.Підпис сработала.
В Дії рекомендуют проверить, не было ли изменений в прическе, бороде или усах, поскольку эти детали могут влиять на то, пройдет ли человек нужную проверку.
Также причиной, почему не работает нужная функция, могут быть различные аксессуары для лица, в частности очки: если их нет на фото в документах, а во время проверки человек их одел, тогда Дія.Підпис может не сработать.
Проблема может возникнуть также при неправильном освещении: если правая и левая стороны лица освещены неравномерно, идентифицировать личность для Дія.Підпис будет сложнее. В то же время следует проследить и за положением лица, которое должно находиться в центре кадра.
Задний фон во время проверки тоже может играть большую роль. Если он будет сливаться с лицом за оттенком, это может принести определенные сложности.
В то же время, проблема может заключаться и в неочевидных причинах. Как рассказывают в службе поддержки Дії, может случиться так, что пользователь находится за границей, и его сеть блокирует доступ к украинским серверам.
Неисправности могут состоять и непосредственно в смартфоне:
Прежде всего, необходимо проверить, не изменилась ли твоя внешность существенно и совпадает ли она с изображением на документах.
Если изменения несущественны как наличие очков или определенных украшений, то их просто следует не забывать снимать перед применением Дії. В случае если изменения во внешности были существенными, тогда лучше сгенерировать новую цифровую подпись.
Кроме того, перед использованием Дія.Підпис следует сесть напротив окна с дневным светом или другого источника света и обеспечить контрастный фон. Затем нужно только разместить лицо в центре кадра, чтобы глаза были открыты, а взгляд — прямой. Голову тоже не рекомендуется забрасывать назад.
Если проблема заключается именно в том, что человек находится за границей, то служба поддержки Дії советует использовать приложение с помощью VPN с настройками Украины.
Однако причина неисправности может быть достаточно индивидуальной. Поэтому, если ни одна из предыдущих проблем не описывает твою ситуацию, следует обратиться в службу поддержки Дії в удобном для тебя мессенджере: Facebook — Messenger, Telegram, Viber.
Большинство документов появляются в Дія автоматически, это очень быстро и удобно. Но если твоя ID-карта еще не там, ты можешь добавить ее всего за несколько секунд. Читай, как добавить ID-карту в Дія.
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