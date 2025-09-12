Черная пятница 2025 в Украине: когда стартуют скидки и сколько продолжаются распродажи

Чёрная пятница, или Black Friday, даёт старт масштабным распродажам, когда цены на товары падают, и некоторые дорогие покупки становятся почти доступными.

В ней участвуют как онлайн-магазины, так и обычные, и все они соревнуются за покупателей, предлагая скидки. И хотя для торговли Black Friday скорее маркетинговый ход, выгоду обычно подсчитывают все: и продавцы, и покупатели.

Когда в 2025 году стартует Чёрная пятница — читай в материале.

Когда Чёрная пятница 2025

В этом году Чёрная пятница в Украине выпадает на 28 ноября. Но в разных торговых точках она может стартовать в период с 23 по 28 ноября и охватывать выходные, которые идут за ней: 29 и 30 число.

В офлайн-магазинах скидки объявляют утром во время открытия, а на интернет-платформах они стартуют в полночь.

А вот после выходных, когда Чёрная пятница будто бы подошла к концу, наступает ещё один праздник скидок — Киберпонедельник. Это дополнительный день шопинг-марафона для тех, кто не успел.

Но Киберпонедельник имеет свои особенности. Если в Чёрную пятницу скидки предлагают на всё, то в Киберпонедельник дешевле продают только смартфоны, ноутбуки, планшеты, умные часы и тому подобное.

И ещё одно — распродажи действуют только в онлайн-магазинах, и акционные товары в понедельник даже со скидками будут всё же дороже, чем в день Чёрной пятницы.

Как возникла традиция Чёрной пятницы

Чёрная пятница родом из Соединённых Штатов. Там она появилась как своеобразное продолжение Дня благодарения: утром после семейного праздника американцы шли за покупками, а продавцы предлагали им первые рождественские скидки. Постепенно день стал традиционным и ныне повторяется из года в год.

В Украине заокеанский ритуал продаж со скидками быстро нашёл множество поклонников. И теперь украинцы так же, как и американцы, ждут конца осени, чтобы приобрести на распродажах Чёрной пятницы то, о чем давно мечтали. Или спонтанно купить что-то полезное (а иногда — и не очень).

Поэтому всем, кто ждёт Чёрной пятницы, стоит быть экономными в покупках и взять за правило заранее планировать их. А также уметь остановиться и отказаться от приобретения вещей, которые потом покажутся лишними.

