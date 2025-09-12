Для тебе Економія

Чорна п’ятниця 2025 в Україні: коли стартують знижки і скільки тривають розпродажі

Ольга Петухова, редакторка сайту 12 Вересня 2025, 13:30 3 хв.
чорна п'ятниця 2025
Фото Unsplash

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь