Чорна п’ятниця 2025 в Україні: коли стартують знижки і скільки тривають розпродажі

Чорна п’ятниця, або Black Friday, дає старт масштабним розпродажам, коли ціни на товари падають, і деякі дорогі покупки стають майже доступними.

У ній беруть участь як онлайн-магазини, так і звичайні, і всі вони змагаються за покупців, пропонуючи знижки. Та хоча для торгівлі Black Friday – радше маркетинговий хід, вигоду зазвичай підраховують усі: і торговці, і покупці.

Коли у 2025 році стартує Чорна п’ятниця — читай у матеріалі.

Коли Чорна п’ятниця 2025

Цьогоріч Чорна п’ятниця в Україні припадає на 28 листопада. Та в різних торгових точках вона може стартувати в період з 23 по 28 листопада і охоплювати вихідні, які йдуть за нею: 29 та 30 число.

В офлайн магазинах знижки оприлюднюють зранку під час відкриття, а на інтернет-платформах вони стартують опівночі.

А от після вихідних, коли Чорна п’ятниця ніби добігла кінця, настає ще одне свято знижок — Кіберпонеділок. Це додатковий день шопінг-марафону для тих, хто не встиг.

Але Кіберпонеділок має свої особливості. Якщо в Чорну п’ятницю знижки пропонують на все, то у Кіберпонеділок дешевше продають лише смартфони, ноутбуки, планшети, розумні годинники тощо.

І ще одне — розпродаж діє тільки в онлайн-магазинах, і акційні товари у понеділок навіть зі знижками коштуватимуть все ж дорожче, ніж у день Чорної п’ятниці.

Як виникла традиція Чорної п’ятниці

Чорна п’ятниця походить зі Сполучених Штатів. Там вона з’явилася як своєрідне продовження Дня подяки: на ранок після сімейного свята американці йшли за покупками, а продавці пропонували їм перші різдвяні знижки. Поступово день став традиційним і нині повторюється з року в рік.

В Україні заокеанський ритуал продажів зі знижками швидко знайшов купу шанувальників. І тепер українці так само, як і американці, чекають на кінець осені, щоб придбати на розпродажах Чорної п’ятниці те, про що давно мріяли. Або спонтанно придбати щось корисне (а іноді — й не дуже).

Тож усім, хто чекає Чорної п’ятниці варто бути ощадливими у покупках і взяти за правило завчасно планувати їх. А також вміти зупинитися і відмовитися від придбання речей, які потім здадуться зайвими.

