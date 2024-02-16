Что будет с долларом в ближайшее время: прогноз от экономических экспертов на февраль 2024

Многих украинцев интересует вопрос, что будет с долларом в ближайшее время. На курс уже начали влиять задержки помощи от США. Так чего ждать и какой курс установил Нацбанк — читай подробнее в материале.

Что будет с долларом в ближайшее время: прогноз на 2024 год

16 февраля 2024 года Нацбанк установил такой курс доллара — 37,948. То есть, в случае продажи $100, ты получишь 3794 грн. Доллар потерял 23 копейки за сутки.

Банкир Тарас Лесовой рассказал для 24 канала, что в середине февраля ожидаются незначительные колебания курса после декабрьских скачков. На колебания курса вливают решение о международной помощи европейских и западных партнеров.

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При чрезмерном спросе, в среднем на 15–20% больше предложения, наличный рынок отреагирует мгновенно: прежде всего, существенным увеличением разницы между курсами купли и продажи, — объясняет Лесовой.

Банкир добавил, что психологическая устойчивость украинцев к происходящему на фронте также влияет на курс. По прогнозу банкира, доллар в ближайшее время будет колебаться в диапазоне 37,5–38,5 грн. На наличном рынке — 37,8–39 грн за доллар.

Изменения курса на межбанке в феврале 2024 будут в пределах 20 коп., а на наличном рынке — 30-50 коп. с доллара.

По словам экономического эксперта и члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, из-за задержки с оказанием помощи от США курс может ослабляться.

Разбалансировать систему может только увеличение социальных выплат. Увеличение социальных выплат происходит где-то в середине месяца. Если до этого момента помощи от партнеров не будет, мы увидим ослабление курса, — сказал Пендзин.

Национальный банк Украины может прибегнуть к ослаблению курса для сохранения валютных резервов.

Ранее мы рассказывали, какие факторы влияют на курс доллара в феврале 2024.

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