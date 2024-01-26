Курс доллара: чего ждать в феврале и какие факторы будут влиять на ситуацию

Извечный вопрос украинцев, никогда не исчезающий с повестки дня: какой курс доллара? Сегодня мы поделимся с тобой прогнозами экспертов, каким будет курс доллара в феврале 2024 года и объясним, что на него повлияет.
Детальнее на тему с президентом Центра антикризисных исследований Ярославом Жалилом пообщалось издание 24 Канала.
В январе курс доллара был стабильным, а на новый год даже несколько вырос по сравнению с месяцем в дальнейшем. В предпоследнюю неделю января курс доллара опустился, что сказалось на наличном рынке.
По словам эксперта, разница между наличным и безналичным курсами может изменяться при наличии определенных мотивов. К примеру, разница увеличивается тогда, когда возникает необходимость в покупке валюты.
Ярослав Жалило отметил, что в феврале ситуация может измениться, поскольку все будет зависеть от наличия финансовой помощи нашей стране со стороны Запада.
Ярослав Жалило отметил, что в феврале ситуация может измениться, поскольку все будет зависеть от наличия финансовой помощи нашей стране со стороны Запада.
— Я думаю, что в феврале большое влияние будет делать реальный процесс разблокирования получения Украиной международной финансовой помощи и фактических поступлений. Если этот процесс будет задерживаться, или, по крайней мере, будут сигналы по этому поводу, то это будет ухудшение ожиданий, — пояснил он.
Следствием задержки финансовой поддержки может стать девальвация курса и усиление давления на рынке валют, что в свою очередь приведет к появлению дефицита и ослаблению национальной валюты.
Вместе с тем, сам Ярослав Жалило считает, что ожидать проблем не стоит, а курс гривны будет оставаться неизменным, или даже будет укрепляться. Этому, например, будет способствовать оживление экспорта, постепенное поступление средств экспортеров, а также сезонное улучшение ситуации на рынке зерновых.
По данным сайта Минфин, курс доллара 26 января 2024 года достигает:
Минфин
Минфин также показал курс валют других стран по отношению к украинской гривне.
Раньше мы рассказывали тебе прогнозы эксперта, что может произойти с курсом доллара по окончании войны и к чему готовиться на валютном рынке.
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