Економія

Курс долара: чого чекати у лютому та які фактори впливатимуть на ситуацію

Вікторія Мельник, журналістка сайту 26 Січня 2024, 11:30
курс долара
Фото: Pexels

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