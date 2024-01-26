Курс долара: чого чекати у лютому та які фактори впливатимуть на ситуацію

Одвічне питання українців, яке ніколи не зникає з порядку денного: який курс долара? Сьогодні ми поділимося з тобою прогнозами експертів щодо курсу долара у лютому 2024 року та пояснимо, що на нього впливатиме.

Детальніше на тему з президентом Центру антикризових досліджень Ярославом Жалілом поспілкувалося видання 24 Каналу.

Курс долара у лютому: що буде

У січні курс долара був стабільним, а на новий рік навіть дещо зріс у порівнянні з місяцем надалі. У передостанній тиждень січня курс долара опустився, що позначилося на готівковому ринку.

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За словами експерта, різниця між готівковим та безготівковим курсами може змінюватися за наявності певних мотивів. Наприклад, різниця збільшується тоді, коли виникає необхідність у купівлі валюти.

Ярослав Жаліло відзначив, що у лютому ситуація може змінитися, оскільки все залежатиме від наявності фінансової допомоги нашій країні з боку Заходу.

— Я думаю, що в лютому великий вплив матиме на курс реальний процес розблокування отримання Україною міжнародної фінансової допомоги й фактичні надходження. Якщо цей процес затримуватиметься, або принаймні будуть сигнали щодо цього, то це буде погіршення очікувань, — пояснив він.

Наслідком затримки фінансової підтримки може стати девальвація курсу та посилення тиску на ринку валют, що, своєю чергою, призведе до появи дефіциту та послаблення національної валюти.

Разом з тим, сам Ярослав Жаліло вважає, що очікувати на негаразди не варто, а курс гривні залишатиметься незмінним, або навіть зміцнюватиметься. Цьому, наприклад, сприятиме пожвавлення експорту, поступове надходження коштів експортерів, а також сезонне поліпшення ситуації на ринку зернових.

Курс долара 26 січня 2024

За даними сайту Мінфін, курс долара 26 січня 2024 сягає:

купівля — 37,6 грн;

продаж — 38,25 грн;

курс НБУ — 37,5825 грн;

готівкова купівля — 38,20 грн;

готівковий продаж — 38,30 грн.

Мінфін також показав курс валют інших країн до української гривні.

Курс долара: чого чекати у лютому та які фактори впливатимуть на ситуацію / 2 Фотографії

Раніше ми розповідали тобі прогнози експерта, що може відбутися з курсом долара після закінчення війни та до чого готуватися на валютному ринку.

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