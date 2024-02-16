Економія

Що буде з доларом найближчим часом: прогноз від економічних експертів на лютий 2024

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 16 Лютого 2024, 14:30
Що буде з доларом найближчим часом: прогноз на 2024 рік
Фото: Unsplash

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