Що буде з доларом найближчим часом: прогноз від економічних експертів на лютий 2024

Багатьох українців цікавить питання, що буде з доларом найближчим часом. На курс уже почали впливати затримки допомоги від США. Тож, чого чекати та який курс встановив Нацбанк — читай детальніше в матеріалі.

Що буде з доларом найближчим часом: прогноз на 2024 рік

16 лютого 2024 Нацбанк встановив такий курс долара — 37,948. Тобто, у разі продажу $100, ти отримаєш 3 794 грн. Долар втратив 23 копійки за добу.

Банкір Тарас Лєсовий розповів для 24 каналу, що в середині лютого очікуються незначні коливання курсу після грудневих стрибків. На коливання курсу вливають рішення про міжнародну допомогу від європейських та західних партнерів.

Зараз також дивляться

За надмірного попиту, в середньому на 15–20% більшим за пропозицію, готівковий ринок відреагує миттєво: насамперед суттєвим збільшенням різниці між курсами купівлі та продажу, — пояснює Лєсовий.

Банкір додав, що психологічна стійкість українців до подій на фронті також впливає на курс. За прогнозом банкіра, долар найближчим часом коливатиметься у діапазоні 37,5–38,5 грн. На готівковому ринку — 37,8–39 грн за долар.

Зміни курсу на міжбанку в лютому 2024 будуть у межах 20 коп., а на готівковому ринку — 30-50 коп. з долара.

За словами економічного експерта та члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, через затримку з ухваленням допомоги від США курс може послаблюватися.

Розбалансувати систему може тільки збільшення соціальних виплат. Збільшення соціальних виплат відбувається десь у середині місяця. Якщо до цього моменту допомоги від партнерів не буде, ми побачимо послаблення курсу, — сказав Пендзин.

Національний банк України може вдатися до послаблення курсу для збереження валютних резервів.

Раніше ми розповідали, які фактори впливають на курс долара в лютому 2024.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.