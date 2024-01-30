Економія

Індекс Біг-Мака: чому гривня виявилась однією з найбільш недооцінених валют і до чого тут фаст-фуд

Даніела Долотова, журналістка сайту 30 Січня 2024, 19:30
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Фото: Unsplash

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