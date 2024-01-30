Індекс Біг-Мака: чому гривня виявилась однією з найбільш недооцінених валют і до чого тут фаст-фуд

Як світ звик недооцінювати українців, ми вже встигли побачити ще наприкінці лютого 2022 року, коли закордонні політики та ЗМІ майже одноголосно з російською пропагандою погоджувались, що Україні не вистояти проти агресора й трьох днів.

Ці упередження українські захисники вже встигли розвіяти. А ось тепер черга національної валюти спростовувати міфи, адже індекс Біг-Мака показав, що гривня — одна з найбільш недооцінених валют.

Індекс Біг-Мака — що це таке

Індекс Біг-Мака був винайдений журналом The Economist у 1986 році. І саме це видання й розповіло цьогоріч про недооціненість деяких валют.

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Індекс Біг-Мака мав стати легковажним посібником, який міг продемонструвати, чи знаходяться валюти на своєму місці в ієрархії курсу. Зараз він базується на теорії паритету купівельної спроможності — методики підрахунку рівня багатства країни за допомогою визначення реальної вартості певної групи товарів.

Головна мета створення індексу полягала в тому, щоб у довгостроковій перспективі ціни на ідентичні товари у різних країнах могли вирівнятись.

Наскільки недооцінена гривня відповідно до індексу Біг-Мака

В ієрархії індексу Біг-Мака найбільш переоцінені валюти знаходяться на найвищих щаблях. Так, наприклад, цьогоріч перші місця посіли франк, крона та песо.

А ось найбільш недооціненими стали грошові одиниці Тайваню, Індонезії, Індії, ПАР, Єгипту, Малайзії та Філіппін. На восьмому місці з кінця опинилась і гривня, яка відповідно до індексу вважається недооціненою на 48,4%.

І все це через ціну Біг-Мака, який в Україні оцінюється в 110 гривень, а ось у США — 5,69 долара. Таким чином, відповідно до індексу Біг-Мака, долар в Україні мав коштувати всього 19,33 грн.

Попри все курс долара в Україні продовжує часом коливатись. Читай, що впливає на послаблення гривні та чого чекати найближчим часом.

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