Экономия

Индекс Биг-Мака: почему гривна оказалась одной из самых недооцененных валют и причем здесь фаст-фуд

Даниэла Долотова, журналист сайта 30 января 2024, 19:30
индекс Биг-Мака
Фото: Unsplash

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