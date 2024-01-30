Индекс Биг-Мака: почему гривна оказалась одной из самых недооцененных валют и причем здесь фаст-фуд

Как мир привык недооценивать украинцев, мы уже успели увидеть еще в конце февраля 2022, когда зарубежные политики и СМИ почти единогласно с российской пропагандой соглашались, что Украине не выстоять против агрессора и трех дней. Эти предубеждения украинские защитники уже успели развеять. А вот теперь очередь национальной валюты опровергать мифы, ведь индекс Биг-Мака показал, что гривна — одна из самых недооцененных валют.

Индекс Биг-Мака — что это такое

Индекс Биг-Мака был изобретен журналом The Economist в 1986 году. И именно это издание и рассказало о недооцененности некоторых валют.

Индекс Биг-Мака должен стать легкомысленным пособием, которое могло продемонстрировать, находятся ли валюты на своем месте в иерархии курса. Сейчас он базируется на теории паритета покупательной способности — методике подсчета уровня богатства страны посредством определения реальной стоимости определенной группы товаров.

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Главная цель создания индекса заключалась в том, чтобы в долгосрочной перспективе цены на идентичные товары в разных странах могли сравняться.

Насколько недооценена гривна в соответствии с индексом Биг-Мака

В иерархии индекса Биг-Мака наиболее переоцененные валюты находятся на самых высоких ступенях. Так, например, в этом году первые места заняли франк, крона и песо.

А вот наиболее недооцененными стали денежные единицы Тайваня, Индонезии, Индии, ЮАР, Египта, Малайзии и Филиппин. На восьмом месте с конца оказалась и гривна, согласно индексу считающаяся недооцененной на 48,4%.

И все это из-за цены Биг-Мака, который в Украине оценивается в 110 гривен, а вот в США — 5,69 доллара. Таким образом, согласно индексу Биг-Мака, доллар в Украине должен был стоить всего 19,33 грн.

Несмотря на все, курс доллара в Украине продолжает порой колебаться. Читай, что влияет на ослабление гривны и чего ждать в ближайшее время.

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