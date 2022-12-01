Пенсии, социальные выплаты, субсидия — что изменится для украинцев с 1 декабря

Начало зимы — традиционно период перемен. С 1 декабря граждан Украины ждет ряд изменений: от пенсий до субсидий. Мы собрали главные изменения, о которых тебе следует знать.
С началом декабря изменятся выплаты для тех, кто получает минимальную и максимальную пенсию, и для тех, кто имеет надбавки или сверхурочный стаж.
Также с 1 декабря вырастет прожиточный минимум на 81 грн — до 2589 грн на одного человека в месяц. К прожиточному минимуму привязан ряд соцвыплат.
Поэтому с декабря изменится размер выплат на ребенка, алиментов, максимальных выплат по безработице и т.д.
Ежемесячное государственное пособие на проживание лицам с инвалидностью и детям и дальше будет составлять 3000 грн, для остальных ВПЛ — 2000 грн.
Размер алиментов на ребенка зависит от дохода родителей, не проживающих с ребенком. Минимальный размер алиментов составляет 50% от прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста:
Максимальный составляет десять прожиточных минимумов для ребенка соответствующего возраста:
В декабре увеличатся выплаты на детей, над которыми установлена опека или попечительство, и соцпомощь на детей с инвалидностью, над которыми установлена опека или попечительство. Они будут зависеть от возраста ребенка:
Минимальный размер выплат не изменится — от 650 грн до 1800 грн. А максимальный возрастет и будет составлять четыре прожиточных минимума для трудоспособных лиц — 10 736 грн.
Теперь начислением субсидий будет заниматься Пенсионный фонд, а не Минсоцполитики. Если ты не успел(-а) ее оформить, делать это придется через ПФУ, а если субсидия уже есть — ничего не изменится.
Чтобы оформить субсидию, нужно написать заявление и подать декларацию о доходах в органы Фонда, должностным лицам центра предоставления административных услуг, уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета.
Сделать это можно онлайн на сайте ПФУ или на портале Дія.
В этом году размер субсидии составит до 1800 грн.
В этом году размер субсидии составит до 1800 грн.
Уже с 14 декабря этого года в Украине будут действовать новые правила оформления или перерегистрации автомобиля. Ты можешь сделать это онлайн через приложение Дія или Электронный кабинет водителя.
Также можно будет заказать номерные знаки на автомобиль (платные и бесплатные). Ранее эти услуги оказывались исключительно физически в сервисных центрах МВД.
Ранее мы рассказывали, как и где проверить, начислена ли субсидия.
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