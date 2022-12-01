Пенсии, социальные выплаты, субсидия — что изменится для украинцев с 1 декабря

Начало зимы — традиционно период перемен. С 1 декабря граждан Украины ждет ряд изменений: от пенсий до субсидий. Мы собрали главные изменения, о которых тебе следует знать.

Размер пенсии с 1 декабря

С началом декабря изменятся выплаты для тех, кто получает минимальную и максимальную пенсию, и для тех, кто имеет надбавки или сверхурочный стаж.

Минимальная пенсия вырастет на 66 грн — до 2093 грн. Эта пенсия равна прожиточному минимуму.

Максимальная повысится на 660 грн — до 20 920 грн. Она составит десять прожиточных минимумов для лиц, потерявших трудоспособность.

Также перечислят пенсии лицам, которые не работают и получают “страховые” пенсии — на уровне 2500 грн или пропорционально имеющемуся страховому стажу.

Также с 1 декабря вырастет прожиточный минимум на 81 грн — до 2589 грн на одного человека в месяц. К прожиточному минимуму привязан ряд соцвыплат.

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Поэтому с декабря изменится размер выплат на ребенка, алиментов, максимальных выплат по безработице и т.д.

Социальные выплаты с декабря

Размер выплат ВПЛ с 1 декабря

Ежемесячное государственное пособие на проживание лицам с инвалидностью и детям и дальше будет составлять 3000 грн, для остальных ВПЛ — 2000 грн.

Размер алиментов на ребенка с 1 декабря

Размер алиментов на ребенка зависит от дохода родителей, не проживающих с ребенком. Минимальный размер алиментов составляет 50% от прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста:

до шести лет — 1136 грн;

от шести до 18 лет — 1416,5 грн.

Максимальный составляет десять прожиточных минимумов для ребенка соответствующего возраста:

до шести лет — 22 720 грн;

от шести до 18 лет — 28 330 грн.

Размер пособия на ребенка с 1 декабря

В декабре увеличатся выплаты на детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство, и соцпомощь на детей с инвалидностью, над которыми установлена ​​опека или попечительство. Они будут зависеть от возраста ребенка:

до шести лет — 5680 грн (2,5 прожиточных минимумов) и 7952 грн (3,5 прожиточных минимумов) соответственно;

от шести до 18 лет — 7082,50 грн и 9915,50 грн соответственно.

Выплаты по безработице с 1 декабря

Минимальный размер выплат не изменится — от 650 грн до 1800 грн. А максимальный возрастет и будет составлять четыре прожиточных минимума для трудоспособных лиц — 10 736 грн.

Субсидии с 1 декабря

Теперь начислением субсидий будет заниматься Пенсионный фонд, а не Минсоцполитики. Если ты не успел(-а) ее оформить, делать это придется через ПФУ, а если субсидия уже есть — ничего не изменится.

Чтобы оформить субсидию, нужно написать заявление и подать декларацию о доходах в органы Фонда, должностным лицам центра предоставления административных услуг, уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета.

Сделать это можно онлайн на сайте ПФУ или на портале Дія.

В этом году размер субсидии составит до 1800 грн.

Изменения для водителей с декабря

Уже с 14 декабря этого года в Украине будут действовать новые правила оформления или перерегистрации автомобиля. Ты можешь сделать это онлайн через приложение Дія или Электронный кабинет водителя.

Также можно будет заказать номерные знаки на автомобиль (платные и бесплатные). Ранее эти услуги оказывались исключительно физически в сервисных центрах МВД.

Ранее мы рассказывали, как и где проверить, начислена ли субсидия.

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