Пенсії, соціальні виплати, субсидія — що зміниться для українців з 1 грудня

Початок зими — традиційно період змін. З 1 грудня на громадян України чекає низка змін: від пенсій до субсидій. Ми зібрали головні зміни, які тобі варто знати.

Розмір пенсії з 1 грудня

З початком грудня зміняться виплати для тих, хто отримує мінімальну та максимальну пенсію й має надбавки чи понаднормовий стаж.

Мінімальна пенсія зросте на 66 грн — до 2093 грн. Ця пенсія дорівнює прожитковому мінімуму.

Максимальна підвищиться на 660 грн — до 20 920 грн. Вона становитиме десять прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

Також перерахують пенсії особам, що не працюють та отримують “страхові” пенсії — на рівні 2500 грн або ж пропорційно наявному страховому стажу.

Також з 1 грудня зросте прожитковий мінімум на 81 грн — до 2589 гривень на одну особу на місяць. До прожиткового мінімум прив’язаний ряд соцвиплат.

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Тому з грудня зміниться розмір виплат на дитину, аліментів, максимальних виплат з безробіття тощо.

Соціальні виплати з грудня

Розмір виплат ВПО з 1 грудня

Щомісячна державна допомога на проживання особам з інвалідністю та дітям й надалі становитиме 3000 грн, для решти ВПО — 2000 грн.

Розмір аліментів на дитину з 1 грудня

Розмір аліментів на дитину залежить від доходу батьків, що не проживають з дитиною. Мінімальний розмір аліментів становить 50% від прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку:

до шести років — 1136 грн;

від шести до 18 років — 1416,5 грн.

Максимальний становить десять прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку:

до шести років — 22 720 грн;

від шести до 18 років — 28 330 грн.

Розмір допомоги на дитину з 1 грудня

У грудні збільшаться виплати на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, та соцдопомога на дітей з інвалідністю, над якими встановлено опіку чи піклування. Вони залежатимуть від віку дитини:

до шести років — 5680 грн (2,5 прожиткові мінімуми) та 7952 грн (3,5 прожиткові мінімуми) відповідно;

від шести до 18 років — 7082,50 грн та 9915,50 грн відповідно.

Виплати по безробіттю з 1 грудня

Мінімальний розмір виплат не зміниться — від 650 грн до 1800 грн. А максимальний зросте і становитиме чотири прожиткових мінімуми для працездатних осіб — 10 736 грн.

Субсидії з 1 грудня

Відтепер нарахуванням субсидій займатиметься Пенсійний фонд, а не Мінсоцполітики. Якщо ти не встиг(-ла) її оформити, робити це доведеться через ПФУ, а якщо субсидія вже є — нічого не зміниться.

Щоб оформити субсидію, треба написати заяву та подати декларацію про доходи до органів Фонду, посадових осіб центру надання адміністративних послуг, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної або міської ради.

Зробити це можна онлайн на сайті ПФУ або на порталі Дія.

Цього року розмір субсидії становитиме до 1800 грн.

Зміни для водіїв з грудня

Уже з 14 грудня цього року в Україні почнуть діяти нові правила оформлення чи перереєстрації автомобіля. Ти можеш зробити це онлайн через застосунок Дія або Електронний кабінет водія.

Так само можна буде замовити номерні знаки на автівку (платні й безплатні). Раніше ці послуги надавались виключно фізично у сервісних центрах МВС.

Раніше ми розповідали, як і де перевірити, чи нарахована субсидія.

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