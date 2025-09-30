70 грн за литр горючего — к чему готовиться автомобилистам

В последние годы ценники растут не пропорционально украинским зарплатам. Отдельная боль — цены на топливо, которые увеличиваются почти каждый месяц. Какими будут цены на горючее дальше и от чего они зависят — рассказало hromadske.

Мы рассказываем тебе самое главное о ценах на топливо в материале.

Цены на топливо 2025-2026: к чему готовиться

Нацбанк в своем последнем Инфляционном отчете прогнозирует рост цен на топливо на 4% до конца текущего года, а в 2026-27 ожидается еще больший скачок цен.

НБУ прогнозирует, что в конце следующего года рост цен будет на уровне 8%, а в конце 2027 года — 6,9%.

Это может произойти по ряду причин. hromadske приводит несколько из них:

Украина ограничивает импорт индийского дизельного горючего из-за следов российской нефти — об этом сообщает профильное издание enkorr;

под санкции может также попасть румынское горючее из Констанцы, что составляет 25% на нашем рынке.

В 2023 году Украина уже вводила требование на лабораторные проверки горючего из Турции, Молдовы и Грузии. Теперь история повторяется.

Так что эксперты прогнозируют, что за литр бензина придется заплатить 62-70 грн. За литр дизеля — 65-70 грн.

Украинским трейдерам нужно немного времени на то, чтобы наладить поставки по новым условиям рынка и ограничениям.

Пока популярность набирает рынок Греции. Но есть риск — погода. Штормы будут вносить коррективы в сроки поставок танкерами.

В то же время в украинских АЗС действительно есть и собственные интересы в поднятии цен на топливо. К примеру, в июне нефтепродукты и горючее подешевели на 15%, но цены на АЗС не падали.

Кроме того, с 1 января возрастут акцизы на горючее, что обусловлено евроинтеграционными обязанностями Украины.

Ставка акцизного сбора на бензин составит 300 евро (сейчас — 271,7 евро) на тысячу литров, а на дизель — 253,8 евро (сейчас — 215,7 евро).

Эксперты говорят, что в Украине прибавится 1,5 грн за литр бензина и 2 грн за литр дизеля.

Следует также понимать, что рост цен на горючее напрямую влияет на цены других товаров. Ведь стоимость логистики заложена в цену каждой вещи и продукта.

