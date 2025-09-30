70 грн за літр пального — до чого готуватися автомобілістам

Останніми роками цінники ростуть не пропорційно до українських зарплат. Окремий біль — ціни на пальне, які збільшуються чи не щомісяця. Якими будуть ціни на пальне далі й від чого вони залежать — розповіло hromadske.

Ми переповідаємо тобі найголовніше про ціни на пальне далі у матеріалі.

Ціни на пальне 2025-2026: до чого готуватися

Нацбанк у своєму останньому Інфляційному звіті прогнозує зростання цін на пальне на 4% до кінця поточного року, а у 2026-27 очікується ще більший стрибок цін.

НБУ прогнозує, що наприкінці наступного року зростання цін буде на рівні 8%, а наприкінці 2027 року — 6,9%.

Це може статися через низку причин. hromadske наводить кілька з них:

Україна обмежує імпорт індійського дизельного пального через сліди російської нафти — про це повідомляє профільне видання enkorr;

під санкції може також потрапити румунське пальне з Констанци, що складає 25% на нашому ринку.

У 2023 році Україна вже вводила вимогу на лабораторні перевірки пального з Туреччини, Молдови та Грузії. Тепер історія повторюється.

Тож експерти прогнозують, що за літр бензину доведеться заплатити 62-70 грн. За літр дизелю — 65-70 грн.

Українським трейдерам потрібно трохи часу на те, щоб налагодити постачання за новими умовами ринку та обмежень.

Наразі популярності набирає ринок Греції. Але є ризик — погода. Шторми будуть вносити корективи у терміни постачання танкерами.

Водночас українські АЗС справді мають і власні інтереси у піднятті цін на пальне. Наприклад, у червні нафтопродукти та пальне здешевшали на 15%, але ціни на АЗС не падали.

Окрім того, з 1 січня зростуть акцизи на пальне, що зумовлено євроінтеграційними обовʼязками України.

Ставка акцизного збору на бензин становитиме 300 євро (зараз — 271,7 євро) на тисячу літрів, а на дизель — 253,8 євро (зараз — 215,7 євро).

Експерти кажуть, що в Україні додасться 1,5 грн за літр бензину та 2 грн за літр дизелю.

Треба також розуміти, що зростання цін на пальне напряму впливають на ціни інших товарів. Адже вартість логістики закладена у ціну кожної речі та продукту.

