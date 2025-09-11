Опалювальний сезон 2025: коли розпочинається і ціни на тепло

В Україні завершується підготовка до опалювального сезону 2025. Усе це відбувається впродовж російських атак на енергетику та теплову інфраструктуру. Коли розпочнеться опалювальний сезон 2025 в Україні і за якими тарифами будемо сплачувати за тепло — розповідаємо у матеріалі.

Коли розпочнеться опалювальний сезон 2025-2026: що відомо

Найчастіше в Україні опалювальний сезон розпочинали у середині жовтня. Під час повномасштабної війни терміни, коли вмикають батареї, зсували на максимальний термін, поки була тепла погода. Так економили ресурси країни під російськими атаками.

За останньою інформацією від прем’єрки Свириденко, підготовка до опалювального сезону була на рівні 80%. Нині тривають останні роботи, і вже менш ніж за місяць може розпочатися опалювальний сезон 2025-2026.

Дата початку опалювального сезону щороку різна, попри те, що визначена Кабміном. У постанові КМУ йдеться, що опалювальний сезон в Україні стартує тоді, коли середньодобова температура повітря протягом трьох діб поспіль становить +8 градусів або нижче.

Зазвичай в Україні температури опускаються до таких у середині жовтня. Проте опалення можуть вмикати і пізніше, навіть на початку листопада, якщо погода лишається теплою. Зокрема це стосується східних і південних регіонів, де опалювальний сезон стартує найпізніше, і завершується раніше, ніж в інших областях.

За орієнтовними прогнозами погоди, які дає сервіс meteoprog, у Києві середньодобова температура +8 градусів тепла буде триматися вже з 19 жовтня. Тож цьогоріч опалювальний сезон може розпочатися вчасно.

У школах, дитячих садочках, лікарнях та інших комунальних закладах опалення вмикають раніше. Це вирішує місцева влада. Торік опалювальний сезон у столиці розпочався з 30 жовтня.

Тариф на опалення 2025

Нагадаємо, що під час повномасштабної війни діє мораторій (заборона) на підвищення цін на тепло, газ і гарячу воду. Отже, цього року ми платитимемо стільки ж, як і минулого опалювального сезону. Ціни не підвищували.

Тариф на тепло у столиці незмінний з 2019 року і нині лишається таким: 1654,41 грн/Гкал.

Піднімати тарифи на опалення, газ і гарячу воду збираються після закінчення повномасштабної війни. Такими є вимоги МФВ та потреби компаній, що надають комунальні послуги.

