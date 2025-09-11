Отопительный сезон 2025: когда начинается и цены на тепло

В Украине завершается подготовка к отопительному сезону 2025. Все это происходит на фоне российских атак на энергетику и тепловую инфраструктуру. Когда начнется отопительный сезон 2025 в Украине и по каким тарифам будем платить за тепло, рассказываем в материале.

Когда начнется отопительный сезон 2025-2026: что известно

Чаще всего в Украине отопительный сезон начинали в середине октября. Во время полномасштабной войны сроки, когда включают батареи, сдвигали на максимальный срок, пока была теплая погода. Так экономили ресурсы страны под российскими атаками.

По последней информации от премьера Свириденко, подготовка к отопительному сезону была на уровне 80%. Сейчас продолжаются последние работы, и уже менее чем через месяц может начаться отопительный сезон 2025-2026.

Дата начала отопительного сезона каждый год разная, несмотря на то, что определена Кабмином. В постановлении КМУ говорится, что отопительный сезон в Украине стартует тогда, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех суток составляет +8 градусов или ниже.

Обычно в Украине температуры опускаются до таких в середине октября. Но отопление может включаться и позже, даже в начале ноября, если погода остается теплой. В частности, это касается восточных и южных регионов, где отопительный сезон стартует позднее всего, и заканчивается раньше, чем в других областях.

По ориентировочным прогнозам погоды, которые предоставляет сервис meteoprog, в Киеве среднесуточная температура +8 градусов тепла будет держаться уже с 19 октября. В этом году отопительный сезон может начаться вовремя.

В школах, детских садах, больницах и других коммунальных заведениях отопления включают раньше. Это решают местные власти. В прошлом году отопительный сезон в столице начался с 30 октября.

Тариф на отопление 2025

Напомним, что в ходе полномасштабной войны действует мораторий (запрет) на повышение цен на тепло, газ и горячую воду. Итак, в этом году мы будем платить столько же, как и в прошлом отопительном сезоне. Цены не повышали.

Тариф на тепло в столице неизменен с 2019 года и остается таким: 1654,41 грн/Гкал.

Поднимать тарифы на отопление, газ и горячую воду собираются по окончании полномасштабной войны. Таковы требования МФВ и потребности компаний, оказывающих коммунальные услуги.

