Украинские молодые педагоги могут получить денежную помощь от государства: детали программы

Выпускникам высших учебных заведений, работающим как педагоги, предусмотрена одноразовая денежная помощь от государства суммой 12 400 грн.
В Министерстве образования и науки Украины объяснили, кто и как может получить выплаты.
Для того чтобы получить материальную поддержку, нужно:
При этом, если у человека есть диплом другой специальности и отрасли знаний, но он работает педагогом, то все равно может получить денежную помощь.
Чтобы получить материальную помощь, нужно обратиться с заявлением в ВУЗ, который выдавал диплом. Также следует приложить копию трудовой книжки и трудового договора.
Представить документы можно до 10 октября 2022 года. Деньги переведут до конца этого года.
Выпускники, которые получат диплом в ноябре – декабре 2022 года, могут рассчитывать на выплаты уже в следующем году.
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