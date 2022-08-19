Украинские молодые педагоги могут получить денежную помощь от государства: детали программы

Выпускникам высших учебных заведений, работающим как педагоги, предусмотрена одноразовая денежная помощь от государства суммой 12 400 грн.

В Министерстве образования и науки Украины объяснили, кто и как может получить выплаты.

Кто может рассчитывать на денежную помощь

Для того чтобы получить материальную поддержку, нужно:

Иметь образовательно-квалификационный уровень младшего специалиста, степень младшего бакалавра, бакалавра или магистра специальностей в области знаний 01 Образование/Педагогика. Заключить трудовой договор на должность педагогического работника в учреждении общего среднего или профессионального (профессионально-технического) образования на срок не менее трех лет.

При этом, если у человека есть диплом другой специальности и отрасли знаний, но он работает педагогом, то все равно может получить денежную помощь.

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Как получить выплаты

Чтобы получить материальную помощь, нужно обратиться с заявлением в ВУЗ, который выдавал диплом. Также следует приложить копию трудовой книжки и трудового договора.

Представить документы можно до 10 октября 2022 года. Деньги переведут до конца этого года.

Выпускники, которые получат диплом в ноябре – декабре 2022 года, могут рассчитывать на выплаты уже в следующем году.

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