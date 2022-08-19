Экономия

Украинские молодые педагоги могут получить денежную помощь от государства: детали программы

Елена Яковлева, редактор сайта 19 августа 2022, 15:00
Грошова допомога випускникам в Україні 2022 - як отримати
Фото: Unsplash

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