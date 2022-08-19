Українські молоді педагоги можуть отримати грошову допомогу від держави: деталі програми

Випускникам вищих навчальних закладів, які працюють як педагоги, передбачена одноразова грошова допомога від держави сумою 12 400 грн.

У Міністерстві освіти та науки України пояснили, хто та як може отримати виплати.

Хто може розраховувати на грошову допомогу

Для того щоб отримати матеріальну підтримку, потрібно:

Мати освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь молодшого бакалавра, бакалавра або магістра спеціальностей галузі знань 01 Освіта/Педагогіка. Укласти трудовий договір на посаді педагогічного працівника у закладі загальної середньої або професійної (професійно-технічної) освіти на термін не менше ніж три роки.

При цьому, якщо людина має диплом іншої спеціальності та галузі знань, але працює педагогом, то все одно може отримати грошову допомогу.

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Як отримати виплати

Щоб отримати матеріальну допомогу, потрібно звернутись із заявою до ВНЗ, який видавав диплом. Також варто додати туди копію трудової книжки та трудового договору.

Подати документи можна до 10 жовтня 2022 року. Гроші нарахують до кінця цього року.

Випускники, які отримають диплом у листопаді – грудні 2022 року, можуть розраховувати на виплати вже наступного року.

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