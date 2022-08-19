Економія

Українські молоді педагоги можуть отримати грошову допомогу від держави: деталі програми

Олена Яковлєва, редакторка сайту 19 Серпня 2022, 15:00
Грошова допомога випускникам в Україні 2022 - як отримати
Фото: Unsplash

Більше новин
Оновлення в Дії
Шеринг авто, спрощений виїзд дітей та пенсійне посвідчення — як Дія спрощує життя українців
День прапора України 2022: історія свята
День прапора України 2022: історія свята, коли і як відзначаємо
Ольга Чумак
Втратила чоловіка та побратимів, але не втратила сили духу: історія морпіха Ольги Чумак
Які татуювання набивають українки під час війни
Волошки, маки та байрактари – які татуювання набивають українки під час війни
Дивитись більше

Матеріали по темі

Оновлення в Дії
Шеринг авто, спрощений виїзд дітей та пенсійне посвідчення — як Дія спрощує життя українців
День прапора України 2022: історія свята
День прапора України 2022: історія свята, коли і як відзначаємо
Які татуювання набивають українки під час війни
Волошки, маки та байрактари – які татуювання набивають українки під час війни
Микола Левчук прикрасив будинок вишиванкою з кришок від пластикових пляшок
“Одягти” будинок у вишиванку та подбати про екологію. Історія винахідливого майстра з Волині

Відео
0:15:48
Оновлення в Дії

Шеринг авто, спрощений виїзд дітей та пенсійне посвідчення — як Дія спрощує життя українців
Українські молоді педагоги можуть отримати грошову допомогу від держави: деталі програми
Багато бавовни в Криму! На військовому аеродромі Бельбек пролунали потужні вибухи
0:03:34
Волонтерство
Спали під цирковим куполом: як українські переселенці стали відомими в Угорщині
0:02:50
Троє дітей з Бучі миють машини та збирають кошти на ЗСУ
Їхня маленька таємниця від батьків змусила пишатися всю країну! Як десятирічні діти збирають кошти на ЗСУ
Карта бойових дій в Україні сьогодні - де точаться бої в Україні 19 серпня
Актуальна карта бойових дій та ситуація на фронті 19 серпня
0:04:43
полон медиків
Нічого святого! Росіяни тримають у полоні медиків, серед них вагітна жінка
0:12:35
економіка України
Доступні іпотеки, військові облігації та приватизація. Все про нові програми підтримки українців від уряду
0:04:47
Як українці готуються до зими 2022-23
Обігрівачі та електрогенератори зникають з полиць — як українці готуються зустрічати холоди
Українські молоді педагоги можуть отримати грошову допомогу від держави: деталі програми
Туреччина готова до повоєнної відбудови України — як пройшла зустріч Зеленського з Ердоганом у Львові
0:03:24
ЗАЕС
Хочуть від’єднати від української мережі? Про ймовірні плани росіян щодо Запорізької АЕС
Більше відео
Хто має повернути державі 6500 гривень єПідтримки
Читати далі
Повернути державі 6500 грн? Хто, чому та в який спосіб має віддати гроші з єПідтримки

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь