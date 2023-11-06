Немного деталей для полного понимания: что такое ЕІС-код и как его получить

В Украине начался отопительный сезон, а это значит, что у граждан возникает все больше вопросов о платежах за услуги и как их оформлять.

К тому же изменения приходят в Украину и через нашу интеграцию в Европейское сообщество. Чтобы все процессы были унифицированными и упрощенными, нам следует уподобить некоторые вещи и услуги.

Как узнать ЕІС-код электроэнергии и что это такое, объясняем далее.

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EIC-код электроэнергии: как узнать и для чего он нужен

EIC-код — это код энергетической идентификации точки коммерческого учета. EIC-код присваивается автоматически потребителю оператором ГРМ при подключении к трубе.

Наличие EIC-кода позволяет быстро и легко изменить поставщика услуг, если такая необходимость возникает.

EIC-код электроэнергии состоит из 16 алфавитно-цифровых символов, он необходим для того, чтобы идентифицировать точки учета объекта в базах данных для передачи объемов потребления.

Найти код своего объекта можно в счетах от поставщика или в паспорте точки учета и в заявлении о присоединении от оператора распределения. Также узнать свой EIC-код можно в центре обслуживания по месту жительства.

Получение специального кода электроэнергии обязательно, бесплатно. Это первое необходимое условие для снабжения электрической энергией как бытовым, так и небытовым потребителям.

В Украине введение EIC-кодов вызвано началом эффективного сотрудничества стран ЕС. К тому же, это значительно расширит украинский рынок природного газа.

Как получить ЕІС-код

На местном уровне ЕІС-коды предоставляются ГТС Украины ПАО УКРТРАНСГАЗ тем субъектам рынка, которые присоединены к ГТС по магистральным трубам.

После этого операторы ГТС выдают ЕІС-коды конечным потребителям.

ЕІС-коды хранятся в базе данных ГТС Украины.

Какие ещё условия для Украины выдвинула ЕС на пути к кандидатству и почему именно такие, мы писали в другом материале.

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