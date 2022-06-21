В шаге от кандидатства в ЕС: как Украину поддерживает Европа и какие к нам требования

23-24 июня Украина ожидает статуса кандидата в члены Европейского Союза. За него должен проголосовать Европейский совет, и все заявления официальных лиц ЕС свидетельствуют, что так и произойдет. Это, как говорится, финальное голосование, после которого Киев надеется получить четкую дорожную карту для вступления в Евросоюз.

За предоставление нам кандидатства проголосовали Европарламент и Еврокомиссия. Сами же европейцы не скрывают — поддержка Украины в финансовом плане для них достаточно болезненна. Однако Украина сейчас платит тысячами жизней, защищая Европу и европейские ценности.

В Брюсселе постоянно говорят о нашей стране. Особенно активны в этом вопросе представители Польши и стран Балтии, знающие, что такое иметь агрессивного соседа рядом.

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Андрис Гобинс, возглавляющий европейское движение в Латвии, демонстрирует хаб, который открыли для украинцев в центре Брюсселя. Здесь работают наши экологи и юристы.

Адвокат Артемий Воробьев выехал с семьей из Одессы, поэтому пытается быть максимально полезным для Украины — пытается запустить масштабный судебный процесс против России и ее олигархов.

Социально-экономический комитет ЕС, объединяющий предпринимателей, профсоюзы и общественное общество, поддерживает украинцев больше всего.

Мы занимаемся промоцией Украины и ускоряем ее вступление в ЕС, а также рассказываем о ней в своих странах, — говорит президент комитета Криста Швенг.

Член Социально-экономического комитета Андрис Гобинс уверен, что Украина заслуживает того, чтобы стать членом Союза, и говорит: “Вы уже десять раз доказали, что являетесь тем европейцами, о которых можно мечтать”.

Резолюция, за которую проголосовал комитет, максимально комфортна для Украины. Наша страна должна стать кандидатом в ЕС без условий. Беженцев предлагают приравнять во многих правах к европейцам, а также предоставить Украине финансовую помощь.

Еврокомиссия, которая голосовала на следующий день, была более категоричной. Украина должна выполнить семь реформ, прежде всего, в сфере правосудия и борьбе с коррупцией.

Семь шагов, которые должна выполнить Украина:

реформа Конституционного суда;

продолжение судебной реформы;

антикоррупция, включая назначение руководителя САП;

борьба с отмыванием денежных средств (по стандартам FATF);

воплощение антиолигархического закона;

согласование закона о СМИ с Директивой ЕС;

изменение законодательства о нацменьшинствах.

Украина уже выполняет некоторые реформы, и ранее мы рассказывали, что изменится в Украине после получения кандидатства в ЕС.

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