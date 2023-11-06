Трішки деталей для повного розуміння: що таке ЕІС-код та як його отримати

В Україні почався опалювальний сезон, а це означає, що в громадян виникає все більше запитань стосовно платіжок за послуги та як їх оформляти.

До того ж зміни приходять до України й через нашу інтеграцію до Європейської спільноти. Для того, щоб всі процеси були уніфікованими та спрощеними, нам варто уподібнити деякі речі та послуги.

Як дізнатися ЕІС-код електроенергії та що це таке, пояснюємо далі.

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ЕІС-код — це код енергетичної ідентифікації точки комерційного обліку. ЕІС-код присвоюється автоматично споживачу оператором ГРМ при підключенні до труби.

Наявність ЕІС-коду дає можливість швидко та легко змінити постачальника послуг, якщо така потреба виникає.

ЕІС-код електроенергії складається з 16 алфавітно-цифрових символів. Він потрібен для того, щоб ідентифікувати точки обліку об’єкта в базах даних для передачі обсягів споживання.

Побачити код свого об’єкта можна в рахунках від постачальника або в паспорті точки обліку та в заяві про приєднання від оператора розподілу. Також дізнатися свій ЕІС-код можна у центрі обслуговування за місцем проживання.

Отримання спеціального коду електроенергії є обов’язковим і безплатним. Це перша необхідна умова для постачання електричної енергії як побутовим, так і непобутовим споживачам.

В Україні введення ЕІС-кодів спричинене початком ефективної співпраці є країнами ЄС. До того ж це значно розширить український ринок природного газу.

Як отримати ЕІС-код

На місцевому рівні ЕІС-коди надаються ГТС України ПАТ УКРТРАНСГАЗ тим субʼєктам ринку, що приєднані до ГТС магістральними трубами.

Після цього оператори ГТС видають ЕІС-коди кінцевим споживачам.

ЕІС-коди зберігаються в базі даних ГТС України.

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