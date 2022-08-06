Проста інструкція для важливих змін: як отримати особовий рахунок Нафтогаз

До травня 2022 року українці могли отримувати природний газ від 17 постачальників під різними брендами. Однак тепер споживачі мають отримати особовий рахунок після автоматичного переходу клієнтів до Нафтогазу Україна.

Такий рахунок необхідний для того, щоб дізнаватись, скільки потрібно заплатити за газ у певний місяць, здійснити цю оплату, надати довідку про пільги та субсидії, а також звірити показники лічильника.

Існує кілька варіантів отримання особового рахунку. Можна зробити це власноруч, зробивши всього кілька кліків на своєму смартфоні, або ж зателефонувавши до контакт-центру.

Як отримати особовий рахунок Нафтогазу

Для тих, кому простіше все зробити власноруч, потрібно зайти на офіційний сайт та ввести ЕІС-код, що складається з 16 символів.

Його можна знайти в рахунку за розподіл чи постачання газу, тобто у розрахунковій книжці за газ. Також ЕІС-код можна запитати у контакт-центрі облгазу у твоєму місті.

Після цього ти отримаєш номер особового рахунку споживача та зможеш перейти до наступного кроку. Далі потрібно зареєструватись в особистому кабінеті на офіційному сайті Нафтогазу.

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Однак є і простіший спосіб отримати особовий рахунок Нафтогазу. Для цього потрібно лише звернутись до контакт-центру ГК Нафтогаз України. Проте будьте готові трохи почекати та прослухати спочатку інструкцію, що записана заздалегідь.

Потім буде запропоновано кілька варіантів. Натиснувши цифру один, можна дізнатись номер особового рахунку. Однак за цифрою вісім можна поговорити з оператором, який допоможе розібратись, що таке ЕІС-код, або ж визначити твій особовий рахунок за прізвищем та адресою.

Номери контакт-центру ГК Нафтогаз України:

+38 066 300 2 888

+38 098 300 2 888

+38 093 300 2 888

Однак декому наразі також може бути важко розібратись з новими рахунками за газ. Тому читай, кому і за що треба платити та як повернути кошти.

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