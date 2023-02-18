Простая инструкция для важных изменений: как получить лицевой счет Нафтогаз

До мая 2022 года украинцы могли получать природный газ от 17 поставщиков под разными брендами. Однако теперь потребители должны получить лицевой счет после автоматического перехода клиентов в Нафтогаз Украины.

Такой счет необходим для того, чтобы узнать, сколько нужно заплатить за газ в определенный месяц, осуществить эту оплату, предоставить справку о льготах и ​​субсидиях, а также сверить показатели счетчика.

Существует несколько вариантов получения лицевого счета. Можно сделать это собственноручно, сделав всего несколько кликов на своем смартфоне, или позвонив в контакт-центр.

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Как получить лицевой счет Нафтогаза

Для тех, кому проще все сделать самому, нужно зайти на официальный сайт и ввести ЭИС-код, состоящий из 16 символов.

Его можно найти в счете за распределение или поставку газа, то есть в расчетной книге за газ. Также ЭИС-код можно запросить в контакт-центре облгаза в твоем городе.

После этого ты получишь номер лицевого счета потребителя и сможешь перейти к следующему шагу. Далее следует зарегистрироваться в личном кабинете на официальном сайте Нафтогаза.

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Однако есть и более простой способ получить лицевой счет Нафтогаза. Для этого нужно только обратиться в контакт-центр ГК Нафтогаз Украины. Однако нужно быть готовым подождать и прослушать сначала инструкцию, записанную заранее.

Затем будет предложено несколько вариантов. Нажав цифру один, можно узнать номер лицевого счета. Однако по цифре восемь можно поговорить с оператором, который поможет разобраться, что такое ЭИС-код, или определить твой лицевой счет по фамилии и адресу.

Номера контакт-центра ГК Нафтогаз Украины:

+38 066 300 2 888

+38 098 300 2 888

+38 093 300 2 888

Однако некоторым также может быть трудно разобраться с новыми счетами за газ. Поэтому читай, кому и за что нужно платить и как вернуть деньги.

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