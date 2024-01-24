Индексация зарплаты 2024: что это такое и что изменится

Цены на продукты и услуги заметно выросли, так что нам хочется, чтобы наша заработная плата повысилась и мы могли жить комфортно. Чтобы средств хватало на проживание и сбережения или вложения.

Согласно законодательству, в Украине должна производиться индексация заработных плат. Это законодательно установленный механизм повышения денежных доходов населения, позволяющий частично или полностью возмещать подорожание потребительских товаров и услуг.

Мы расскажем об индексации зарплаты в 2024 году и что нужно об этом знать.

Сейчас также смотрят

Индексация зарплаты в 2024 году

Об индексации зарплаты в 2024 году сообщило Минсоцполитики письмом от 4 января 2024 № 2/0/214-24. В нем разъясняются частные вопросы индексации заработной платы в текущем году.

В 2023 году индексация зарплат была приостановлена, поэтому вычисление индекса потребительских цен для начисления сумм индексации в 2023 году не производилось.

Согласно закону О Государственном бюджете Украины на 2024 год, начиная с 1 января 2024 года, исчисление индекса потребительских цен (ИПЦ) для индексации денежных доходов населения производится нарастающим итогом.

Так что если вычислять ИПЦ, начиная с января, как нам указывает Закон, то в своих расчетах коэффициента индексации ориентируемся на предыдущий месяц, то есть декабрь 2023 года.

То есть, надо считать декабрь 2023 года базовым месяцем при восстановлении начисления индексации в 2024 году, но если оклады работников не повышались в январе 2024 года или раньше. Если повышение зарплаты работников было в первом месяце 2024 года, базовым месяцем для них будет январь 2024 года.

Для многих работников базовым месяцем может стать именно январь 2024, ведь вырос прожиточный минимум и минимальная зарплата, от которых зависит расчет зарплаты работников.

Если темпы инфляции сохранятся на текущем уровне, впервые индексировать заработную плату работникам в 2024 году придется в апреле-мае.

В комментарии Фактам ICTV бухгалтер Любов Тимченко рассказала, что индексация денежных доходов населения проводится, когда индекс потребительских цен превысил порог индексации 103%.

Индексации подлежат денежные доходы населения в пределах прожиточного минимума, установленного правительством. То есть, при индексации зарплаты индексируется только та ее часть, которая равна прожиточному минимуму трудоспособных лиц. По ее словам, в 2024 году этот показатель составит 3028 грн.

Зарплаты для некоторых профессий увеличатся в 2024 году. Ранее мы рассказывали, как изменятся зарплаты учителей в 2024 году.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.