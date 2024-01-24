Индексация зарплаты 2024: что это такое и что изменится

Цены на продукты и услуги заметно выросли, так что нам хочется, чтобы наша заработная плата повысилась и мы могли жить комфортно. Чтобы средств хватало на проживание и сбережения или вложения.
Согласно законодательству, в Украине должна производиться индексация заработных плат. Это законодательно установленный механизм повышения денежных доходов населения, позволяющий частично или полностью возмещать подорожание потребительских товаров и услуг.
Мы расскажем об индексации зарплаты в 2024 году и что нужно об этом знать.
Об индексации зарплаты в 2024 году сообщило Минсоцполитики письмом от 4 января 2024 № 2/0/214-24. В нем разъясняются частные вопросы индексации заработной платы в текущем году.
В 2023 году индексация зарплат была приостановлена, поэтому вычисление индекса потребительских цен для начисления сумм индексации в 2023 году не производилось.
Согласно закону О Государственном бюджете Украины на 2024 год, начиная с 1 января 2024 года, исчисление индекса потребительских цен (ИПЦ) для индексации денежных доходов населения производится нарастающим итогом.
Так что если вычислять ИПЦ, начиная с января, как нам указывает Закон, то в своих расчетах коэффициента индексации ориентируемся на предыдущий месяц, то есть декабрь 2023 года.
То есть, надо считать декабрь 2023 года базовым месяцем при восстановлении начисления индексации в 2024 году, но если оклады работников не повышались в январе 2024 года или раньше. Если повышение зарплаты работников было в первом месяце 2024 года, базовым месяцем для них будет январь 2024 года.
Для многих работников базовым месяцем может стать именно январь 2024, ведь вырос прожиточный минимум и минимальная зарплата, от которых зависит расчет зарплаты работников.
Если темпы инфляции сохранятся на текущем уровне, впервые индексировать заработную плату работникам в 2024 году придется в апреле-мае.
В комментарии Фактам ICTV бухгалтер Любов Тимченко рассказала, что индексация денежных доходов населения проводится, когда индекс потребительских цен превысил порог индексации 103%.
Индексации подлежат денежные доходы населения в пределах прожиточного минимума, установленного правительством. То есть, при индексации зарплаты индексируется только та ее часть, которая равна прожиточному минимуму трудоспособных лиц. По ее словам, в 2024 году этот показатель составит 3028 грн.
Зарплаты для некоторых профессий увеличатся в 2024 году. Ранее мы рассказывали, как изменятся зарплаты учителей в 2024 году.
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