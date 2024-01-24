Экономия

Индексация зарплаты 2024: что это такое и что изменится

Богдана Макалюк, журналист сайта 24 января 2024, 18:00
Індексація зарплати 2024: що нового
Фото: Pexels

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