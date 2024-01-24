Економія

Індексація зарплати 2024: що це таке та що зміниться

Богдана Макалюк, журналістка сайту 24 Січня 2024, 18:00
Індексація зарплати 2024: що нового
Фото: Pexels

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