Індексація зарплати 2024: що це таке та що зміниться

Ціни на продукти та послуги помітно зросли, тому нам хочеться, щоб наша заробітна плата підвищилася і ми могли жити комфортно, щоб коштів вистачало на проживання, заощадження чи вкладення, наші примхи.

Відповідно до законодавства, в Україні має проводитися індексація заробітних плат. Це законодавчо встановлений механізм підвищення грошових доходів населення, що дає можливість частково або повністю відшкодовувати подорожчання споживчих товарів і послуг.

Ми розповімо про індексацію зарплати у 2024 році та що треба про це знати.

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Індексація зарплати у 2024 році

Про індексацію зарплати у 2024 році повідомило Мінсоцполітики листом від 4 січня 2024 року № 2/0/214-24. У ньому роз’яснюються окремі питання індексації заробітної плати у поточному році.

У 2023 році індексацію зарплат було зупинено, тож обчислення індексу споживчих цін для нарахування сум індексації у 2023 році не проводили.

Відповідно до закону Про Державний бюджет України на 2024 рік, починаючи з 1 січня 2024 року, обчислення індексу споживчих цін (ІСЦ) для індексації грошових доходів населення провадиться наростальним підсумком.

Тож якщо обчислювати ІСЦ, розпочинаючи з січня, як нам вказує Закон, то у своїх розрахунках коефіцієнта індексації орієнтуємося на попередній місяць, тобто грудень 2023.

Тобто треба вважати грудень 2023 базовим місяцем при відновленні нарахування індексації у 2024 році, але якщо оклади працівників не підвищувались у січні 2024 року або раніше. Якщо підвищення зарплати працівників було у першому місяці 2024 року, то базовим місяцем для них буде січень 2024 року.

Для багатьох працівників базовим місяцем може стати саме січень 2024, адже зріс прожитковий мінімум та мінімальна зарплата, від яких залежить розрахунок зарплати працівників.

Якщо темпи інфляції збережуться на поточному рівні, вперше індексувати заробітну плату працівникам в 2024 році доведеться в квітні-травні.

У коментарі Фактам ICTV бухгалтерка Любов Тимченко розповіла, що індексація грошових доходів населення проводиться, коли індекс споживчих цін перевищив поріг індексації 103%.

Індексації підлягають грошові доходи населення в межах прожиткового мінімуму, встановленого урядом. Тобто під час індексації зарплати індексується лише та її частина, яка дорівнює прожитковому мінімуму працездатних осіб. За її словами, у 2024 році цей показник сягне 3028 грн.

Зарплати для деяких професій зростуть у 2024 році. Раніше ми розповідали, як зміняться зарплати вчителів у 2024 році.

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