Будет радовать не только глаз, но и кошелек! Сколько стоит оформить на себя новый автомобиль

Не зря иногда жизнь сравнивают с зеброй, ведь довольно часто приятные события переплетаются со своими противоположностями. Так долгожданную покупку автомобиля может испортить бюрократическая волокита. Поэтому разбираемся, как оформить новую машину в Украине и сколько это будет стоить.

Как оформить новую машину в Украине

После покупки новой машины владелец должен поставить ее на учет и зарегистрировать. Для этого необходимо обратиться в сервисный центр МВД.

Что нужно сделать для регистрации автомобиля

В первую очередь нужно выбрать сервисный центр МВД. Записаться на регистрацию в Электронном кабинете водителя, или получить талон уже в сервисном центре. Подать заявление постановку на учет. Получить квитанции на оплату услуг и оплатить их. Предоставить автомобиль для проверки экспертам на площадке. Предоставить пакет документов в окне регистрации. Получите технический паспорт и новые номерные знаки.

Какие документы нужны для оформления автомобиля

паспорт или справка о временном или постоянном проживании, удостоверение беженца, документ о временной защите;

индивидуальный налоговый номер;

документ, подтверждающий право собственности;

документ, подтверждающий стоимость авто (договор купли-продажи, таможенная декларация или другой документ);

данные об осмотре экспертом автомобиля на техническую исправность;

квитанции об уплате налогов;

заявление, которое нужно заполнить в сервисном центре.

Сколько стоит поставить на учет и оформить авто

За оформление авто и постановку его на учет необходимо будет уплатить около 862 гривен.

В стоимость входят: 200 грн за услуги сервисного центра, 350 грн за номерной знак и 312 грн за бланк свидетельства о постановке на учет.

Однако некоторым больше подходит вариант покупки автомобиля, который уже был в использовании. Читай сколько стоит переоформить на себя авто и что для этого нужно.

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