Будет радовать не только глаз, но и кошелек! Сколько стоит оформить на себя новый автомобиль

Не зря иногда жизнь сравнивают с зеброй, ведь довольно часто приятные события переплетаются со своими противоположностями. Так долгожданную покупку автомобиля может испортить бюрократическая волокита. Поэтому разбираемся, как оформить новую машину в Украине и сколько это будет стоить.
После покупки новой машины владелец должен поставить ее на учет и зарегистрировать. Для этого необходимо обратиться в сервисный центр МВД.
За оформление авто и постановку его на учет необходимо будет уплатить около 862 гривен.
В стоимость входят: 200 грн за услуги сервисного центра, 350 грн за номерной знак и 312 грн за бланк свидетельства о постановке на учет.
Однако некоторым больше подходит вариант покупки автомобиля, который уже был в использовании. Читай сколько стоит переоформить на себя авто и что для этого нужно.
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