Буде тішити не лише око, але й гаманець! Скільки коштує оформити на себе новий автомобіль

Не дарма часом життя порівнюю із зеброю, адже досить часто приємні події переплітаються зі своїми протилежностями. Так довгоочікувана покупку автівки може зіпсувати бюрократична тяганина. Тому розбираємось, як оформити нову машину в Україні та скільки це буде коштувати.

Як оформити нову машину в Україні

Після покупки нової машини, власник має поставити її на облік та зареєструвати. Для цього необхідно звернутись до сервісного центру МВС.

Що потрібно зробити для реєстрації автомобіля

Насамперед потрібно вибрати сервісний центр МВС. Записатись на реєстрацію в Електронному кабінеті водія, або ж отримати талон вже у сервісному центрі. Подати заяву на постановку на облік. Отримати квитанції на оплату послуг та сплатити їх. Надати автомобіль для перевірки експертам на майданчику. Подати пакет документів у вікні реєстрації. Отримати технічний паспорт та нові номерні знаки.

Які документи потрібні для оформлення автомобіля

паспорт або довідка про тимчасове чи постійне проживання, посвідчення біженця, документ про тимчасовий захист;

індивідуальний податковий номер;

документ, який підтверджує право власності;

документ, який підтверджує вартість авто (договір купівлі-продажу, митна декларація або інший);

дані про огляд експертом автомобіля на технічну справність;

квитанції про сплату податків;

заява, яку потрібно заповнити у сервісному центрі.

Скільки коштує поставити на облік та оформити авто

За оформлення авто та постановку його на облік необхідно буде сплатити близько 862 гривні.

У цю вартість входять: 200 грн за послуги сервісного центру, 350 грн за номерний знак та 312 грн за бланк свідоцтва про постановку на облік.

Однак декому більше підходить варіант купівлі автівки, яка вже була у використанні. Читай, скільки коштує переоформити на себе авто і що для цього потрібно.

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