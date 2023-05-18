Буде тішити не лише око, але й гаманець! Скільки коштує оформити на себе новий автомобіль

Не дарма часом життя порівнюю із зеброю, адже досить часто приємні події переплітаються зі своїми протилежностями. Так довгоочікувана покупку автівки може зіпсувати бюрократична тяганина. Тому розбираємось, як оформити нову машину в Україні та скільки це буде коштувати.
Після покупки нової машини, власник має поставити її на облік та зареєструвати. Для цього необхідно звернутись до сервісного центру МВС.
За оформлення авто та постановку його на облік необхідно буде сплатити близько 862 гривні.
У цю вартість входять: 200 грн за послуги сервісного центру, 350 грн за номерний знак та 312 грн за бланк свідоцтва про постановку на облік.
Однак декому більше підходить варіант купівлі автівки, яка вже була у використанні. Читай, скільки коштує переоформити на себе авто і що для цього потрібно.
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