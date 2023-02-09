Беспроцентные кредиты и подержанные модели — как сэкономить при покупке авто в Украине 2023

Прошлый год стал катастрофическим для украинского авторынка. Большое количество автомобилей было потеряно из-за действий российских оккупантов.

Кроме того, многие свои авто рядовые украинцы и автодилеры пожертвовали на нужды украинской армии. Автосалоны теперь почти пустые. Однако это обманчивое явление.

Хотя объемы продаж авто значительно упали, все же украинцы не перестали покупать новые колеса. Журналист Сергей Костежь разобрался, как во время войны купить качественный и недорогой автомобиль.

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Если в 2021 году было продано 103 000 новых автомобилей, то за прошлый год — всего 40 000. То есть падение рынка составило 62%.

Но главное, что рынок выстоял, — говорит председатель Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олег Назаренко.

Сейчас, даже если ты хочешь купить новый автомобиль, сразу из салона на нем не уедешь. Надо подождать месяц, а то и два. Ведь автомобили завозят в Украину в ограниченном количестве из соображений безопасности.

Также из-за войны логистические пути значительно усложнились. Автовозы выстаивают очереди на границе, едут гораздо более длинными маршрутами, потому что доставлять по морю машины теперь проблематично.

Как сэкономить при покупке авто

Цены на новые авто сейчас достигают просто безумных значений. Ведь курс доллара по сравнению с тем, который был до полномасштабного вторжения, значительно вырос.

Впрочем, здесь есть приятные нюансы. Особенно для тех, кто сохранил сбережения в долларе и давно планировал покупку автомобиля. Некоторые автодилеры снизили стоимость авто, если считать в иностранной валюте.

Во-первых, благодаря тому, что импортеры ориентируются на официальный курс НБУ, а не тот, что есть в обменниках. А во-вторых, сама политика Нацбанка позволила удержать цены от резких скачков.

Чтобы авто сейчас покупали, навстречу идут и банки. Они предлагают практически беспроцентные кредиты на два либо три года.

Впрочем, для этого обязательно нужно делать страховку КАСКО, которая может достигать 8% стоимости машины.

Она не покрывает расходы, например, в результате повреждения авто ракетным обстрелом. Таким образом, можно остаться и без машины, и без денег.

Но многим людям даже с такими условиями новые авто сейчас просто не по карману. Поэтому многие выбирают такие же, но подержаные. При этом можно рассматривать не очень популярные, а следовательно более дешевые модели. Их цены колеблются в пределах $3000–8000.

Тем временем автодилеры надеются, что авторынок скоро сможет стабилизироваться, и завозят в Украину все новые и новые модели.

Выбирая подержанную машину, нужно помнить некоторые правила, чтобы не разочароваться в покупке. Читай, как купить авто с пробегом.

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