Бойлер — не прихоть, а необходимость! Зачем нужны водонагреватели и как сэкономить на горячей воде зимой

Приближения холодов не нужно бояться, к этому следует готовиться! Сэкономить на горячей воде поможет бойлер, который можно легко установить в доме и больше не беспокоиться о перебоях с горячим водоснабжением.

Однако к такой покупке нужно подойти с умом и взвешенно подобрать лучшую модель именно для тебя. Ведь на рынке ассортимент этих приборов просто огромен.

Мы решили разобраться, какие водонагреватели бывают и как их правильно выбрать.

Зачем нужны водонагреватели

Украинцы хорошо помнят, что даже в мирное время каждое лето проходили плановые отключения горячей воды для проверки, ремонта труб и подготовки к новому отопительному сезону.

Ведь в большинстве старых домов водопроводы ставили еще в советское время, а поэтому перебои в работе системы не были редкостью.

Сейчас же россияне выбирают в качестве военных целей украинские ТЭЦ и ТЭС, шантажируют Украину и Европу своим газом и другими энергоресурсами, пытаясь сломить сопротивление нашего народа.

Естественно, люди хотят подготовиться к холодам и подстраховаться на случай отсутствия отопления и горячего водоснабжения. Проблему решают водонагреватели, которые можно установить в любой квартире.

Они бывают накопительные (бойлеры) и проточные. О каждом типе поговорим подробнее.

Бойлеры

Обычно бойлеры устанавливаются в туалете, ванной комнате, кухне, реже в коридоре. А новые элегантные модели разных форм легко вписываются в интерьер квартиры и не портят внешний вид дома.

Они бывают разной емкости, что позволяет тебе выбрать удобный для себя вариант. Но, забегая вперед, сообщим, что большей популярностью пользуется бойлер на 50 л и бойлер на 100 л. Их выбирают чаще всего, ведь они не бьют по карману.

Внутри бака бойлера есть нагревательный элемент (ТЭН), подогревающий холодную воду и подающий ее в краны в здании. В конструкции прибора может быть один или несколько ТЭНов, что увеличивает мощность нагревателя.

ТЭН может быть открытым и сухим. В первом варианте нагревательный элемент непосредственно контактирует с водой, поэтому его нужно регулярно чистить от накипи. Во втором варианте ТЭН изолирован от воды, поэтому такой бойлер прослужит дольше.

Степень нагрева воды контролируется электронным блоком управления и выводится на дисплей. Человек может установить таймер работы бойлера, а некоторыми моделями можно управлять даже со своего смартфона!

Накопительные водонагреватели бывают газовые и электрические, но последние пользуются большим спросом благодаря своей экономичности.

Плюсы бойлеров:

Экономия электроэнергии. Прекрасная теплоизоляция бойлера позволяет воде долго оставаться горячей. Подключается к обычной квартирной розетке 220 В. Температура воды может достигать 75–80 °C. Подача воды сразу на все краны. Много вариантов монтажа: на стене, на полу, над и под раковиной, в вертикальном или горизонтальном положении и т.д. Простота в использовании.

Минусы бойлеров:

Трата времени для нагрева воды. Габариты (чем больше объем бака, тем больше по размеру бойлер). Техническое обслуживание, по крайней мере, раз в полгода (например, очистка нагревательного элемента от известнякового налета).

Какой объем бойлера выбрать

Объем бойлеров бывает разным: от 10 до 300+ литров. Правильно выбранный объем позволит сэкономить на электроэнергии и всегда иметь горячую воду без перебоев.

Ведь если объем бойлера будет большой, то ты будешь переплачивать за нагрев неиспользованной воды. А если объем маленький, то водонагреватель будет постоянно работать и опять же будет больше использовать электроэнергии.

Рассчитать нужную емкость бака можно, ориентируясь на количество людей, пользующихся водой:

один человек — 30-50 л

два человека — 50-80 л

три человека — 80-100 л

четыре человека —100-120 л

пять человек и больше — 120-150+ л

Проточные водонагреватели

Проточные водонагреватели отличаются принципом работы от бойлеров, ведь не накапливают воду, а сразу подогревают ее. Это существенно экономит твое время, особенно если ты проживаешь с семьей.

Конечно, если ты выбираешь проточный водонагреватель, то беспокоиться о максимальном объеме нагретой воды не нужно. Ведь он нагревает воду всякий раз, когда ты открываешь кран.

Однако и здесь есть свои нюансы. Обрати внимание, что для обычного мытья рук понадобится поток воды 2-4 л/мин, для душа — 4-8 л/мин. А если ты планируешь принимать ванную, то 8-10 л/мин.

Проточные водонагреватели, как и бойлеры, бывают газовые и электрические. Однако во время войны украинцы пытаются избавиться от зависимости от газа и иметь электрическую альтернативу для подогрева воды в холодное время года.

Плюсы проточных водонагревателей:

Компактность. Мгновенный нагрев воды. Температура воды может достигать 60–70 °C (при высокой мощности прибора). Простота в использовании. Возможность регулировки температуры воды.

Минусы проточных водонагревателей:

Подача воды всего на один смеситель. Мощные приборы лучше не использовать в домах со старой электропроводкой. Необходима трехфазная линия электричества в квартире.

Теперь ты точно знаешь, какие бывают бойлеры и чем они отличаются. Выбирай, какой тебе по вкусу, и не стесняйся устанавливать этот прибор в дом, ведь это не только полезно, но и экономно.