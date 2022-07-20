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Бойлер — не прихоть, а необходимость! Зачем нужны водонагреватели и как сэкономить на горячей воде зимой

Елена Яковлева, редактор сайта 20 июля 2022, 17:45
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Фото: Unsplash, Pexels, Depositphotos

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