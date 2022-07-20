Економія
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Бойлер — не примха, а необхідність! Навіщо потрібні водонагрівачі та як зекономити на гарячій воді взимку

Олена Яковлєва, редакторка сайту 20 Липня 2022, 17:45
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Фото: Unsplash, Pexels, Depositphotos

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