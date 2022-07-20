Бойлер — не примха, а необхідність! Навіщо потрібні водонагрівачі та як зекономити на гарячій воді взимку

Наближення холодів не потрібно боятись, до цього варто готуватись! Заощадити на гарячій воді допоможе бойлер, який можна легко встановити в оселі та більше не турбуватись про перебої з гарячим водопостачанням.

Проте до такої купівлі треба підійти з розумом та виважено підібрати найкращу модель саме для тебе. Адже на ринку асортимент цих приладів просто величезний.

Ми вирішили розібратись, які бувають водонагрівачі та як їх правильно обрати.

Навіщо потрібні водонагрівачі

Українці добре пам’ятають, що навіть у мирний час щоліта проходили планові відключення гарячої води для перевірки, ремонту труб і підготовки до нового опалювального сезону.

Адже в більшості старих будинків водопроводи підводились ще за радянських часів, а тому перебої в роботі системи не були рідкістю.

Нині ж росіяни обирають за військові цілі українські ТЕЦ та ТЕС, шантажують Україну та Європу своїм газом та іншими енергоресурсами, намагаючись зламати опір нашого народу.

Тож природно, що люди хочуть підготуватись до холодів та підстрахуватись на випадок відсутності опалення та гарячого водопостачання. Проблему вирішують водонагрівачі, які можна встановити в будь-якій квартирі.

Їх поділяють на накопичувальні (бойлери) та проточні. Про кожен тип поговоримо детальніше.

Бойлери

Зазвичай бойлери встановлюються у туалеті, ванній кімнаті, кухні, рідше в коридорі. А нові елегантні моделі різних форм легко вписуються в інтер’єр квартири та не псують зовнішній вигляд оселі.

Вони бувають різної місткості, завдяки чому можна обрати зручний для себе варіант. Але, забігаючи наперед, повідомимо, що найбільшою популярністю користується бойлер на 50 л та бойлер на 100 л. Їх обирають найчастіше, адже вони не б’ють по кишені.

Усередині бака бойлера є нагрівальний елемент (ТЕН), який підігріває холодну воду та подає її у крани у будівлі. У конструкції приладу може бути один чи кілька ТЕНів, що збільшує потужність нагрівача.

ТЕН може бути відкритим та сухим. У першому варіанті нагрівальний елемент безпосередньо контактує з водою, через що його потрібно регулярно чистити від накипу. У другому варіанті ТЕН ізольований від води, тому такий бойлер прослужить довше.

Ступінь нагрівання води контролюється за допомогою електронного блока управління та виводиться на дисплей. Людина може встановити таймер роботи бойлера, а деякими моделями можна управляти навіть зі свого смартфона!

Накопичувальні водонагрівачі бувають газові та електричні, але останні мають більший попит завдяки своїй економічності.

Плюси бойлерів:

Економія електроенергії. Чудова теплоізоляція бойлера дає можливість воді довго залишатись гарячою. Під’єднується до звичайної квартирної розетки 220 В. Температура води може досягати 75–80 °C. Подача води одразу на всі крани. Багато варіантів монтажу: на стіні, на підлозі, над чи під раковиною, у вертикальному чи горизонтальному положенні тощо. Простота у використанні.

Мінуси бойлерів:

Витрата часу для нагрівання води. Габарити (чим більший об’єм бака, тим більший за розмірами бойлер). Технічне обслуговування принаймні раз на півроку (наприклад, очищення нагрівального елемента від вапнякового нальоту).

Який об’єм бойлера обрати

Об’єм бойлерів буває різним: від 10 до 300+ літрів. Правильно обраний об’єм дозволить зекономити на електроенергії та завжди мати гарячу воду без перебоїв.

Адже якщо об’єм бойлера буде завеликий, то ти переплачуватимеш за нагрівання невикористаної води. А якщо об’єм замалий, то водонагрівач постійно працюватиме та знову ж таки більше використовуватиме електроенергії.

Розрахувати потрібну місткість бака можна, орієнтуючись на кількість людей, які користуються водою:

одна людина — 30-50 л дві людини — 50-80 л три людини — 80-100 л чотири людини — 100-120 л п’ять людей і більше — 120-150+ л

Проточні водонагрівачі

Проточні водонагрівачі відрізняються принципом роботи від бойлерів, адже не накопичують воду, а одразу підігрівають її. Це суттєво економить твій час, особливо якщо ти проживаєш з родиною.

Звісно, якщо ти обираєш проточний водонагрівач, то турбуватись про максимальний об’єм нагрітої води не потрібно. Адже він нагріває воду щоразу, як ти відкриваєш кран.

Проте й тут є свої нюанси. Зверни увагу, що для звичайного миття рук знадобиться потік води 2-4 л/хв, для душу — 4-8 л/хв. А якщо ти плануєш приймати ванну, то 8-10 л/хв.

Проточні водонагрівачі, як і бойлери, бувають газові та електричні. Проте під час війни українці намагаються позбутися залежності від газу й мати електричну альтернативу для підігріву води в холодну пору року.

Плюси проточних водонагрівачів:

Компактність. Миттєве нагрівання води. Температура води може досягати 60-70 °C (за умови високої потужності приладу). Простота у використанні. Можливість регулювання температури води.

Мінуси проточних водонагрівачів:

Подача води лише на один змішувач. Потужні прилади краще не використовувати в будинках зі старою електропроводкою. Потреба у трифазній лінії електрики у квартирі.

Тож, тепер ти точно знаєш, які бувають бойлери та чим вони відрізняються. Обирай, який тобі до смаку та не соромся встановлювати цей прилад в оселю, адже це не лише корисно, а й заощадливо.