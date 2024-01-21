Кому отменят выплаты ВПЛ в 2024 году: кто и почему может остаться без помощи

Миллионы украинцев с начала полномасштабного вторжения потеряли свои дома и стали вынужденными перемещенными лицами. Тем, кто оформил статус ВПЛ, государство выплачивает финансовую помощь.

ВПЛ получают 2000 грн, а дети или люди с инвалидностью — 3000 грн. Но в 2024 году некоторым переселенцам отменят выплаты.

Отменят ли выплаты ВПЛ с 1 января 2024 года

В Минсоцполитики сообщают, что всем ВПЛ, обратившимся за выплатами после 1 августа 2023 года, финансовая помощь будет продлена еще на полгода. Первый период полугода выплаты у них истекает 31 января 2024 года. После автоматического продления они будут получать денежные средства еще шесть месяцев, начиная с 1 февраля 2024 года.

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При начислении помощи учитывается постоянное пребывание человека в Украине, но не в родном городе, и его материальное состояние.

В 2024 году помощь автоматически продлят для украинцев, чье имущественное положение требует дополнительной поддержки, и отменят для лиц, чье материальное состояние позволяет осуществлять существенные расходы без помощи государства.

Денежные выплаты не будут продолжаться для лиц, находящихся за границей более 30 календарных дней без обоснованных и документально подтвержденных причин.

Если человек выехал за границу через служебную командировку, лечение, реабилитацию, стажировку или оздоровление детей он сможет получать выплаты. Но это нужно подтвердить документально.

Также выплаты не будут получать люди, которые находятся в местах лишения свободы или были осуждены за коллаборационизм, а также те, кто вернулся к покинутому месту жительства.

Читать по теме Социальные выплаты ВПЛ: какие появились новые правила и кого касаются изменения Рассказываем об изменениях в выплатах ВПЛ.

Кому отменят выплаты ВПЛ в 2024 году

В 2024 году могут отменить выплаты ВПЛ тем, чье материальное состояние позволяет совершать существенные покупки и делать инвестиции. Финансовую помощь не будут получать ВПЛ, которые:

приобрели земельный участок, дом или квартиру на сумму свыше 100 тыс. грн (кроме жилья, полученного на средства государственного или местного бюджета);

приобрели новое транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 5 лет (кроме авто, приобретённых волонтерами и переданных на нужды ВСУ);

имеют собственное жилье площадью более 13,65 кв. м на одного члена семьи на территориях, где не ведутся активные (возможные) боевые действия или они не оккупированные;

приобрели иностранную валюту на общую сумму более 100 тыс. грн (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), а также банковские металлы;

имеют на депозитном банковском счете денежные средства на общую сумму более 100 тыс. грн.

Если будет принято решение об отмене помощи ВПЛ, то человек получит сообщение об этом по электронной почте, через телефонный звонок или средствами электронного оповещения Единой информационной системы социальной сферы (ЕИССС).

Ранее мы рассказывали, что Минсоцполитики изменило периоды выплат. Читай об изменениях по ссылке.

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