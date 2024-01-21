Кому скасують виплати ВПО у 2024 році: хто та чому може залишитися без допомоги

Мільйони українців від початку повномасштабного вторгнення втратили свої домівки та стали вимушено переміщеними особами. Тим, хто оформив статус ВПО, держава виплачує фінансову допомогу.

ВПО отримують 2000 грн, а діти або люди з інвалідністю — 3000 грн. Утім, у 2024 році деяким переселенцям скасують виплати.

Чи скасують виплати ВПО з 1 січня 2024 року

В Мінсоцполітики повідомляють, що всім ВПО, які звернулися за виплатами після 1 серпня 2023 року, фінансова допомога буде подовжена ще на півроку. Перший період півроку виплати у них закінчується 31 січня 2024 року. Після автоматичного продовження вони отримуватимуть кошти ще шість місяців, починаючи з 1 лютого 2024 року.

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Під час нарахування допомоги враховується постійне перебування людини в Україні, але не у рідному місті, та її матеріальний стан.

У 2024 році допомогу автоматично продовжать для українців, чий майновий стан потребує додаткової підтримки, й скасують для осіб, чий матеріальний стан дозволяє здійснювати суттєві витрати без допомоги держави.

Грошові виплати не продовжуватимуть для осіб, які перебувають за кордоном понад 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих та документально підтверджених причин.

Якщо людина виїхала за кордон через службове відрядження, лікування, реабілітацію, стажування чи оздоровлення дітей вона зможе отримувати виплати. Але це треба підтвердити документально.

Також виплати не отримуватимуть люди, які перебувають в місцях позбавлення волі чи були засуджені за колабораціонізм, а ще ті, які повернулися до покинутого місця проживання.

Кому скасують виплати ВПО у 2024 році

У 2024 році можуть скасувати виплати ВПО тим, чий матеріальний стан дозволяє здійснювати суттєві покупки та робити інвестиції. Фінансову допомогу не отримуватимуть ВПО, які:

придбали земельну ділянку, будинок чи квартиру на суму понад 100 тис. грн (крім житла, отриманого коштом державного чи місцевого бюджету);

придбали новий транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше як 5 років (крім авто, які були придбані волонтерами та передані на потреби ЗСУ);

мають власне житло площею понад 13,65 кв. м на одного члена сім’ї на територіях, де не ведуться активні (можливі) бойові дії або які не є окупованими;

придбали іноземну валюту на загальну суму понад 100 тис. грн (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), а також банківські метали;

мають на депозитному банківському рахунку кошти на загальну суму понад 100 тис. грн.

Якщо буде ухвалене рішення про скасування допомоги ВПО, то людина отримає повідомлення про це електронною поштою, телефонним дзвінком чи засобами електронного сповіщення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС).

Раніше ми розповідали, що Мінсоцполітики змінило періоди виплат. Читай про зміни за посиланням.

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