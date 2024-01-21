Економія

Кому скасують виплати ВПО у 2024 році: хто та чому може залишитися без допомоги

Богдана Макалюк, журналістка сайту 21 Січня 2024, 11:20
Кому скасують виплати ВПО у 2024 році: останні новини
Фото: Pexels

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