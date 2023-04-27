Жили оккупанты, а кто заплатит коммуналку? Решение для украинцев из деоккупированных территорий

Оккупанты убивали, пытали, а еще занимали дома украинцев, грабили и уничтожали их. Теперь настоящим владельцам стали приходить многотысячные счета за газ, свет и воду, которые нужно оплатить.

На деоккупированных территориях люди, вернувшись домой, массово сталкиваются с этой проблемой. Более того, реальной помощи от местных властей получить не могут, а коммунальщики кивают друг на друга.

73-летний Леонид Щибря — краевед, пишет книги об истории Изюмского района. За этот год в его наследии появились рассказы о том, как они с женой несколько раз пытались уехать из Изюма, но так и не смогли прорваться.

По изюмским меркам, мужчине повезло — дом уцелел, а вот гараж и туалет разрушены. Когда россияне бежали из Изюма, гараж подожгли — сгорел вместе с автомобилем и награбленным.

За все месяцы оккупации Леонид получил платежи и был в шоке — только за свет более 2500 грн, а есть еще за газ — 4047 грн.

Кто должен платить за коммуналку, если дома жили оккупанты

Юрист Роман Чумак говорит:

В случае, если такая территория была временно оккупирована или человеку услуги не предоставлялись, то отсутствует необходимость и обязанность потребителя платить за непредоставленные услуги.

В Облэнерго говорят: платежки выставляют не они, а энергосбыт. Тот отвечает: они лишь умножают тариф на показатели, получаемые от Облэнерго, — замкнутый круг.

Исполнительный директор ассоциации Энергоэффективные города Украины Святослав Павлюк отмечает, что ситуация — парадоксальная.

— С одной стороны, компания, поставлявшая этот ресурс, она его поставила. И закон, и логика говорит о том, чтобы фирма работала, ее услуги должны быть оплачены, потому что она работать не сможет, — говорит он.

По мнению эксперта, проблему следует решать на государственном уровне. Это должны быть компенсации правительства. Люди, которые и так пострадали от оккупации, не должны платить за оккупантов. Но и поставщики услуг должны работать, иначе энергосистему будет ожидать коллапс. Накануне правительство приняло решение: такие, как Леонид из Изюма, не должны платить счета.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко отмечает:

Есть люди, которым несправедливо выставляли счета. Я и правительство согласны с этим. Поэтому было принято соответствующее решение: люди не будут платить несправедливые счета.

Президент запретил поднимать цены на некоторые коммунальные услуги при полномасштабном вторжении, но под этот запрет не попадает электроэнергия. Ранее мы рассказывали, почему и насколько могут вырасти тарифы на электроэнергию.

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