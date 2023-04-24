Дальше только больше? Почему и на сколько могут вырасти тарифы на электроэнергию

После массированных атак российских оккупантов по украинским энергетическим объектам казалось, что одно из самых больших негативных последствий для населения — это постоянные отключения электроэнергии. Однако когда пришла весна и относительная стабильность, появился новый вопрос: как подготовиться к следующему отопительному сезону.
Глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Константин Ущаповский отметил в телемарафоне Єдині новини, что зимой использовались временные схемы для возобновления работы системы, но теперь их необходимо менять. Поэтому возникает и новый вызов — для ремонта систем нужны средства, а значит необходимо и поднятие тарифов на электроэнергию.
По мнению чиновника, увеличение цен для бытовых потребителей возможно, но вопрос остается открытым.
Пока потребители, которые используют менее 250 кВт-ч в месяц, платят 1,44 грн/кВт-час. Те домохозяйства, которые больше потребляют больше, соответственно платят уже 1,68 грн/кВт-час.
По словам Константина Ущаповского, рассматривается несколько вариантов установления новых тарифов на электроэнергию. Один из них предполагает, что потребители будут платить 2,40 грн и 2,80 грн за 1 кВт-ч соответственно.
Главная здесь задача — обеспечить защиту уязвимых категорий потребителей, разработав соответствующие программы целевой социальной защиты.
Главная здесь задача — обеспечить защиту уязвимых категорий потребителей, разработав соответствующие программы целевой социальной защиты.
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