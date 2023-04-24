Дальше только больше? Почему и на сколько могут вырасти тарифы на электроэнергию

После массированных атак российских оккупантов по украинским энергетическим объектам казалось, что одно из самых больших негативных последствий для населения — это постоянные отключения электроэнергии. Однако когда пришла весна и относительная стабильность, появился новый вопрос: как подготовиться к следующему отопительному сезону.

Глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Константин Ущаповский отметил в телемарафоне Єдині новини, что зимой использовались временные схемы для возобновления работы системы, но теперь их необходимо менять. Поэтому возникает и новый вызов — для ремонта систем нужны средства, а значит необходимо и поднятие тарифов на электроэнергию.

По мнению чиновника, увеличение цен для бытовых потребителей возможно, но вопрос остается открытым.

На сколько могут вырасти тарифы на электроэнергию

Пока потребители, которые используют менее 250 кВт-ч в месяц, платят 1,44 грн/кВт-час. Те домохозяйства, которые больше потребляют больше, соответственно платят уже 1,68 грн/кВт-час.

По словам Константина Ущаповского, рассматривается несколько вариантов установления новых тарифов на электроэнергию. Один из них предполагает, что потребители будут платить 2,40 грн и 2,80 грн за 1 кВт-ч соответственно.

Главная здесь задача — обеспечить защиту уязвимых категорий потребителей, разработав соответствующие программы целевой социальной защиты.

Почти каждый месяц в Украине происходят изменения в разных областях. Читай, что изменилось для украинцев с 1 апреля: от коммунальных тарифов до продажи лекарств.

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