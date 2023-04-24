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Дальше только больше? Почему и на сколько могут вырасти тарифы на электроэнергию

Даниэла Долотова, редактор сайта 24 апреля 2023, 19:30
тарифи на електроенергію
Фото: Pexels

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