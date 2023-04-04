Коммунальные тарифы, пенсии, платежи нового поколения — какие изменения ждут украинцев в апреле

Вокруг нас постоянно происходят перемены. Иногда настолько мелкие, что мы их не замечаем, иногда — вызывают ажиотаж среди населения.

Почти каждый месяц в Украине происходят определенные изменения, касающиеся разных сфер. Мы расскажем, что изменится для украинцев с 1 апреля: от коммунальных тарифов до продажи лекарств.

Как изменится коммуналка с апреля

До 1 апреля в Украине действовал специальный период льготных цен на электроэнергию. Но правительство его продлило, поэтому с 1 апреля тариф на электроэнергию не изменился.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что действующий механизм будет в силе до 30 апреля 2023 года.

Тарифы на электроэнергию:

для домохозяйств, потребляющих не более 250 кВт-ч в месяц — 1,44 грн;

для потребляющих больше — 1,68 грн за кВт-ч.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), анонсировала повышение тарифов на воду, которое должно состояться в два этапа: в апреле и июле.

Сумма, на которую будут повышены платежи, зависит от региона и поставщика. Впрочем, в среднем для семьи из двух – трех человек сумма может составить около 60 грн.

В конце 2022 года комиссия уже принимала решение о повышении тарифов на воду с января 2023 года, но впоследствии отменила это решение, пообещав принять его позже.

С начала полномасштабного вторжения в Украину действует мораторий на повышение тарифов на отопление, горячую воду и распределение природного газа.

Поэтому электричество и вода — единственные коммунальные услуги, на которые могут вырасти цены до конца войны.

Перерасчет пенсий с апреля

В апреле перечислят выплаты пенсионерам, которые продолжают работать. Им учтут изменения в стаже со времен предварительного перерасчета.

Изменения будут также касаться людей, которые вышли на пенсию в 2021 году, но продолжают работать. Их трудовой стаж вырос на 24 месяца, поэтому должна вырасти и пенсия.

Регистрация на НМТ с апреля

В прошлом году выпускники школ сдавали НМТ вместо ВНО. В этом году будет так же. Регистрация на НМТ началась 3 апреля и продлится до 3 мая. До 7 мая участник(-ца) сможет в личном кабинете внести изменения, если это потребуется.

Дата и место проведения НМТ участники узнают по приглашению в личном кабинете. Читай подробнее о регистрации на НМТ по ссылке.

Лекарство по рецепту с апреля

Новость о том, что многие лекарства с 1 апреля будут продавать только по рецепту, заставила волноваться украинцев. Они отстояли длинные очереди в аптеки, чтобы успеть приобрести лекарства до 1 апреля.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил в Facebook, что рецептурное лекарство отныне можно получить с помощью не только бумажного, но и электронного рецепта. На время переходного периода можно это можно будет сделать по обоим рецептам.

— Контроль обращения рецептурных лекарств очень важен. Их прием должен сопровождаться пристальным наблюдением врача, поскольку предполагает повышенный риск возникновения серьезных побочных эффектов, сложный способ применения (например, инъекции), или может вызвать зависимость или нести риск злоупотребления, — написал он.

Ранее мы больше рассказывали, кто может выписать рецептурное лекарство в экстренном случае.

Платежи нового поколения с апреля

С 1 апреля Нацбанк перейдет на новое поколение системы электронных платежей на базе международного стандарта ISO 20022. Теперь все межбанковские платежные операции будут проходить исключительно через обновленную систему. Настоящий стандарт является основой работы европейской платежной системы.

Это событие планировалось еще на август 2022 года. Но из-за полномасштабной войны НБУ решил выделить больше времени на подготовку.

Новая система платежей должна улучшить их безопасность и усилить конкуренцию на платежном рынке.

Изменения для украинских беженцев с апреля

Украинские беженцы в Польше, имеющие временную защиту и PESEL UKR, с апреля могут подавать заявления на получение разрешения на временное проживание — так называемую Карту быта (Karta pobytu). Этой возможностью могут воспользоваться те, кто:

официально трудоустроены или трудоустроятся в Польше;

выполняют в Польше высококвалифицированную работу (ученые, инженеры, IT-работники);

откроют или уже открыли свой бизнес.

Чтобы получить Карту быта, беженцам достаточно подать заявление и сопроводительные документы.

Кое-что изменится для украинских беженцев и в Чехии. Украинцы, имеющие временную защиту, смогут оформить помощь в размере прожиточного минимума в течение 150 дней с месяца предоставления временной защиты.

Затем власти Чехии проверят наличие факторов, мешающих человеку работать: дети, учеба, возраст, инвалидность и т. д. Если таковых нет — помощь будет уменьшена до минимума, необходимого для существования (около 5300 грн).

В Ирландии с 1 апреля снимают действовавший в течение зимы запрет на выселение украинских беженцев. Это рассматривалось правительством страны как временная мера из-за роста стоимости жилья.

Сейчас многие украинцы находятся за границей, они всегда должны иметь с собой документы. Иногда бывает так, что они теряются. Ранее мы рассказывали, что делать, если потерял(-а) паспорт в Польше.

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